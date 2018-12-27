Опрос: поддержка Партии реформ и EKRE практически сравнялась

Самой популярной политической партией по результатам интернет-опроса, проведенного в середине декабря, была Центристская партия, которую поддержали 25 процентов респондентов. За ней следуют Партия реформ (22 процента) и EKRE (21 процент).
Согласно результатам опроса, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut, следующими по популярности были Социал-демократическая партия (12 процентов), «Отечество» (8 процентов) и «Ээсти 200» (6 процентов), пишет в четверг портал новостей вещания.
Избирательный порог в декабре не преодолели бы Свободная партия и Партия богатства жизни, которых поддержали по 1 проценту респондентов.
Опрос проходил с 13 по 19 декабря в интернет-среде, в нем приняли участие почти 1000 человек.
Как пояснил руководитель исследований Turu-uuringute AS Юхан Кивиряхк ранее в интернет-передаче Otse uudistemajast на ERR, в интернет-опросах некоторые партии (например EKRE) набирают больше голосов, а некоторые (Центристская) – меньше, чем при опросах лицом к лицу, так как в интернете в опросах участвуют более активные люди.