Опрос: поддержка Партии реформ и EKRE практически сравнялась

Согласно результатам опроса, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut, следующими по популярности были Социал-демократическая партия (12 процентов), «Отечество» (8 процентов) и «Ээсти 200» (6 процентов), пишет в четверг портал новостей вещания.

Избирательный порог в декабре не преодолели бы Свободная партия и Партия богатства жизни, которых поддержали по 1 проценту респондентов.

Опрос проходил с 13 по 19 декабря в интернет-среде, в нем приняли участие почти 1000 человек.