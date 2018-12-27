Чт, 27.12.2018
Кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает. Владимир Путин

Пьяная пассажирка такси отказалась платить и напала на водителя

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Такси. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

В Тарту перед многоквартирным домом на улице Мыйзавахе завязалась драка между таксистом и пассажиркой. Потерпевший водитель был доставлен в больницу. 

По предварительным данным, 24 декабря около 5 часов утра 20-летняя нетрезвая девушка отказалась оплачивать счет и напала на таксиста.

Полиция задержала пьяную нарушительницу и доставила ее для начала в вытрезвитель.

Получивший травмы таксист был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ