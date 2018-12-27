Пьяная пассажирка такси отказалась платить и напала на водителя
27 декабря 2018, 13:08
В Тарту перед многоквартирным домом на улице Мыйзавахе завязалась драка между таксистом и пассажиркой. Потерпевший водитель был доставлен в больницу.
По предварительным данным, 24 декабря около 5 часов утра 20-летняя нетрезвая девушка отказалась оплачивать счет и напала на таксиста.
Полиция задержала пьяную нарушительницу и доставила ее для начала в вытрезвитель.
Получивший травмы таксист был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.