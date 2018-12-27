Эксперт: работодателям следует выплачивать сотрудникам премии, а не устраивать корпоративные вечеринки

В конце года большинство предприятий Эстонии вместо выплаты премий предпочитают устраивать корпоративные вечеринки. По словам преподавателя Эстонского университета предпринимательства Mainor Яанус Паурмана, как для работодателя, так и сотрудника выгоднее выплачивать премию или повышенную зарплату.
Как заверяет Яанус Паурман, с той суммы, что предприятие потратит на организацию праздника, придется заплатить налог на спецльготы. «Налог на спецльготы довольно затратен, так как включает в себя подоходный и социальный налоги. Это значит, что за каждые потраченные 100 евро предприятию придется дополнительно отдать государству в виде налогов 66,25 евро. Налог на спецльготы поступает в госказну. Работник с этих денег выгоды не получает», - говорит Паурман.
«Если же те же деньги выплатить работнику в виде премии или зарплаты, то эта сумма будет частью зарплатного фонда, за счет которого в будущем вырастет пенсия, родительская зарплата, а также компенсация по болезни», - пояснил эксперт.
Паурман считает, что к числу плюсов корпоративов можно отнести повышение мотивации и развитие командного духа, но с финансовой точки зрения работник не получает никакой выгоды. «В будущем работодателям имеет смысл изучить, какой вариант будет для сотрудников наиболее оптимален. Захотят ли сами люди получить премию или более высокую зарплату, чтобы самостоятельно организовать какое-либо праздничное мероприятие», - подытожил он.