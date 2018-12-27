Эксперт: работодателям следует выплачивать сотрудникам премии, а не устраивать корпоративные вечеринки

Как заверяет Яанус Паурман, с той суммы, что предприятие потратит на организацию праздника, придется заплатить налог на спецльготы. «Налог на спецльготы довольно затратен, так как включает в себя подоходный и социальный налоги. Это значит, что за каждые потраченные 100 евро предприятию придется дополнительно отдать государству в виде налогов 66,25 евро. Налог на спецльготы поступает в госказну. Работник с этих денег выгоды не получает», - говорит Паурман.

«Если же те же деньги выплатить работнику в виде премии или зарплаты, то эта сумма будет частью зарплатного фонда, за счет которого в будущем вырастет пенсия, родительская зарплата, а также компенсация по болезни», - пояснил эксперт.