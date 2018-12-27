Уходящий 2018-й год был богат на события. За многими из них стоят личности, выбор которых повлиял на жизнь каждого из нас. Русский TVNET называет самых влиятельных людей 2018 года - политиков, предпринимателей, журналистов.

1. Дональд Трамп

В этом году президент пережил и свое первое серьезное поражение в политике: в ходе среднесрочных выборов в США власть в Палате представителей переняли демократы. Между тем, новостные заголовки все так же украшают громкие заявления президента Трампа и рассказы о вероятных конфликтах интересов, связанных с ним.

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2. Джамал Хашогги

Главным символом угнетения СМИ в мире в конце этого года стало имя арабского журналиста Джамала Хашогги, жестоко убитого в посольстве Саудовской Аравии в Турции. Влиятельный журнал Time провозгласил Хашогги вместе с другими убитыми журналистами человеком года. Долгое время он был приближенным к "сливкам" королевской семьи Саудовской Аравии, однако покинул родину после прихода к власти нынешнего крон-принца Мухамеда ибн Салмана. История жизни Джамала Хашогги богата событиями. Но важно упомянуть и то, что он не рассматривался как слишком жесткий критик правящего саудовского режима, однако высказанное им оказалось непозволительным для Эр-Рияда.

Его страшная смерть вызвала кризис в отношениях Саудовской Аравии со многими странами мира и основательно подпортила международную репутацию королевства. И это в то время, когда Саудовская Аравия стремится сделать свою экономику привлекательной для внешних инвестиций и либерализировать закостеневшие законы ислама. Существенно, что из-за этого убийства в Конгрессе США стали значительно активнее говорить и о необходимости ограничить поставки оружия этой стране.

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3. Ангела Меркель

Ангела Меркель, которую называют матерью Европы, в этом году удивила мир заявлением о своей готовности отказаться от должности председателя Христианско-демократического союза Германии и намерении не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в парламент. Многие эксперты уже говорят, что ее уход ознаменует конец целой эры в политике ЕС и положит начало совершенно новой эпохе. Вопрос лишь в том, пойдет ли это на пользу этой европейской структуре? Отметим, что во времена Меркель Германия начала понемногу отряхиваться от стыдливости, унаследованной со времен Второй мировой войны, стала более националистической. Не зря же в своей ноябрьской речи в Европарламенте Меркель заявила, что Германия поддерживает создание объединенной европейской армии. Без сомнения времена Меркель для многих ассоциируются также с решением открыть "ворота" для потока беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, а также с мерами жесткой экономии в связи с экономическим кризисом 2008 года.

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4. Джефф Безос

В начале 2018 года основатель и руководитель гиганта интернет-торговли Amazon Джефф Безос вошел в мировую историю. Агентство Bloomberg - авторитетный поставщик финансовых и экономических новостей - сообщило, что он стал богатейшим человеком в мировой истории. В списке миллиардеров американского бизнес-издания Forbes Безос находится на первом месте, общая стоимость его собственности превысила 100 миллиардов долларов США. Титул богатейшего человека мира Безос отнял у основателя и руководителя Microsoft Билла Гейтса. Правда, в оценках имеется и оговорка: Гейтс сохранил бы свой титул, если бы так активно не жертвовал на благотворительность. По существующим оценкам стоимость собственности Безоса может достигать уже в 130 миллиардов долларов США.

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5. Тереза Мэй

"Премьер-министром Брекзита" называют в Великобритании Терезу Мэй - в 2018 году она целеустремленно продолжала направлять свою страну к выходу из Европейского Союза. Хотя до марта 2019 года, когда Великобритании предстоит официально покинуть блок, времени остается совсем мало, ни у кого пока что нет ясности о том, как в дальнейшем будут строиться отношения Лондона и Брюсселя. В этом году Мэй предприняла чрезвычайно важные шаги, чтобы устранить эту неясность. В результате ее сотрудничества с другими странами Европы было достигнуто соглашение, которое определяет конкретные пункты дальнейшего сотрудничества сторон. Правда, этот документ еще только предстоит утвердить парламенту Великобритании, а это может оказаться проблематичным. Очень многие парламентарии уже заявили, что будут голосовать против. Будущий год покажет, будет ли Брекзит происходить упорядоченно или окажется непродуманным прыжком в неизвестность.

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