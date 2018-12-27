Скончался легендарный Юллар Йорберг

Известный под именем Йорпа певец в течение своей многолетней творческой деятельности выпустил несколько десятков альбомов и записал более 600 песен, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Карьера Йорберга началась в 1967 году в ресторане Kaseke, где он выступил со своим другом и уже на следующий день был приглашен на работу.