Скончался легендарный Юллар Йорберг
27 декабря 2018, 13:24
В среду на 78-м году жизни скончался популярный эстонский певец Юллар Йорберг - об этом в четверг, 27 декабря, сообщил менеджер певца Меэлис Михельсон, по словам которого смерть наступила в результате внезапного расстройства здоровья.
Известный под именем Йорпа певец в течение своей многолетней творческой деятельности выпустил несколько десятков альбомов и записал более 600 песен, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
Карьера Йорберга началась в 1967 году в ресторане Kaseke, где он выступил со своим другом и уже на следующий день был приглашен на работу.
«Работа была нужна, и я подумал, что если сейчас не начну петь, то кто знает, когда наступит это время», - сказал Йорберг на радиостанции Vikerraadio на свое 75-летие.