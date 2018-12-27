Чт, 27.12.2018
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Скончался легендарный Юллар Йорберг

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Юллар Йорберг.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

В среду на 78-м году жизни скончался популярный эстонский певец Юллар Йорберг - об этом в четверг, 27 декабря, сообщил менеджер певца Меэлис Михельсон, по словам которого смерть наступила в результате внезапного расстройства здоровья.

Известный под именем Йорпа певец в течение своей многолетней творческой деятельности выпустил несколько десятков альбомов и записал более 600 песен, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

Карьера Йорберга началась в 1967 году в ресторане Kaseke, где он выступил со своим другом и уже на следующий день был приглашен на работу.

«Работа была нужна, и я подумал, что если сейчас не начну петь, то кто знает, когда наступит это время», - сказал Йорберг на радиостанции Vikerraadio на свое 75-летие.

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