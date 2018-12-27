Цены съемного жилья готовят сюрприз. Для кого он окажется приятным?

Это происходит из-за непрекращающегося спроса, так как население Таллинна постоянно растет. Вторая причина увеличения цены - в появлении на рынке найма жилья значительного количества квартир в хорошем и очень хорошем состоянии, а следовательно, и более дорогих.

Да, повышение стоимости съемного жилья на 3% можно считать довольно скромным, особенно по сравнению с ростом средней заработной платы, которая за год увеличилась на 6-8%. Более интенсивный рост цен съемных квартир тормозится большим количеством предложений. Пока наиболее активно действуют частные лица, сдающие внаем "лишние" квартиры. Однако пенсионный фонд LHV уже начал предлагать внаем находящиеся в его портфеле квартиры в специально для этого построенных домах на Ситси.