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Цены съемного жилья готовят сюрприз. Для кого он окажется приятным?

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Uusarendused, Tallinn, 29.12.2015 Uusarendused, kortermajad Mustamäel Sõpruse puiesteel FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Данные портала недвижимости KV.EE свидетельствуют о том, что цены на съемное жилье продолжат расти, передает Kodustiil

По данным портала недвижимости KV.EE, в ноябре средняя цена квадратного метра предлагаемой внаем квартиры в Таллинне составила 11,2 евро. По сравнению с прошлым годом стоимость сдаваемых внаем квартир увеличилась на 3%.  

За 2017 год цена съемных квартир увеличилась на 10%. Тенденция дальнейшего роста цен продолжается. 

Это происходит из-за непрекращающегося спроса, так как население Таллинна постоянно растет. Вторая причина увеличения цены - в появлении на рынке найма жилья значительного количества квартир в хорошем и очень хорошем состоянии, а следовательно, и более дорогих. 

Да, повышение стоимости съемного жилья на 3% можно считать довольно скромным, особенно по сравнению с ростом средней заработной платы, которая за год увеличилась на 6-8%. Более интенсивный рост цен съемных квартир тормозится большим количеством предложений. Пока наиболее активно действуют частные лица, сдающие внаем "лишние" квартиры. Однако пенсионный фонд LHV уже начал предлагать внаем находящиеся в его портфеле квартиры в специально для этого построенных домах на Ситси.

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