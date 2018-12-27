Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают водителям жизнь

Кстати, все тот же обновленный E-Класс W212, а также S-Класс W222 научились тормозить, если при проезде перекрестка есть риск столкновения с машиной, движущейся поперек. А на Volvo XC90 и Audi Q7 есть дополнительная функция AEB, благодаря которой при повороте налево через встречную полосу автомобиль самостоятельно затормозит, чтобы избежать аварии с встречным транспортом. Нет сомнений, что в будущем AEB станут еще способнее, но это все равно не повод утыкаться в смартфон за рулем.

2. Автопилот

Речь, конечно, не о полностью автономном вождении, а об умном адаптивном круиз-контроле с функцией подруливания в полосе, который автолюбители привыкли называть автопилотом. Начиная с девяностых две его важнейших составляющих развивались параллельно и независимо друг от друга.