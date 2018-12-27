Водитель президента Эстонии одурачил государство на миллионы евро

Недавно Postimees составил рейтинг крупнейших и сложнейших налоговых мошенничеств этого столетия, в результате которых эстонское государство недосчиталось свыше 40 миллионов евро. Теперь Postimees знакомит с каждой историей по отдельности.

Самрай, по данным Eesti Ekspress работавший в том числе и водителем автомобиля у президента Тоомаса Хендрика Ильвеса, в начале 2008 года основал фирму с громким названием Rocca Al Mare Ehitus OÜ. Хотя оборот фирмы сводился к круглому нулю, Самрай задекларировал в Налоговом департаменте за январь и февраль входной НСО в размере свыше 16 000 евро, чтобы потребовать его от государства обратно.

Два месяца спустя он через ту же фирму востребовал с государства почти 450 000 евро возврата. Мошенничество прокатило, и государство перевело на банковский счет Самрая почти полмиллиона евро.

Это было только начало. Бывший водитель автобуса основывал одну полочную фирму за другой, потребовав от государства еще 1,66 млн евро. Налоговый департамент радостно перевел деньги на счет преступника.

Тот продолжал выкачивать деньги с прежним пылом. В мае была создана фирма Самрая OÜ Matkabussirent, потребовавшая от государства возврата 660 000 евро. Но что-то пошло не так, и налоговики почуяли неладное. Денежный кран был перекрыт, преступление не удалось довести до конца. Самрай попытался еще раз выманить 660 000 евро, но попался.

Интересно, что, хотя мошенничество было совершено еще во времена крон, Самрай брал деньги в обменном пункте Tavid на улице Рюйтли в Тарту в евро. На остальные деньги он купил три роскошных автомобиля. Что стало с деньгами потом, никто не знает. Eesti Ekpress предположил, что Самрай был всего лишь марионеткой и совершил одно из самых нахальных налоговых мошенничеств в интересах какой-то более крупной шишки.

В ходе договорного производства Самрай был приговорен к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Ему было запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности, а также должности, связанные с бухгалтерией. Кроме того, у него были конфискованы купленные автомобили и телефоны.