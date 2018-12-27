Черный четверг: стиральная машинка убила двух человек

Сегодня ночью на хуторе, расположенном у дороги Ляхте-Элиствере в поселке Экси, произошел пожар, в результате которого погибли 85-летняя женщина и 88-летний мужчина. Причиной пожара стала неисправная стиральная машина.
В 10:22 в центр тревоги сообщили, что с крыши жилого дома с мансардой, расположенного в поселке Экси в волости Тарту, валит дым.
Спасатели, прибывшие на место происшествия за шесть минут, проникли в дом, где нашли тело погибшего 85-летнего мужчины. Спустя час в ходе работ по тушению пожара они обнаружили также труп 82-летней женщины. Пожар потушили к 14:25.
Дом серьезно пострадал и больше не пригоден для жилья. По словам побывавшего на месте происшествия инспектора, пожар начался уже ночью и, вероятно, огонь долгое время тлел, пока его не заметили с улицы. В помещениях был дымовой датчик, но его исправность не подтвердилась.
Причиной пожара стал сбой в электрической системе стиральной машины.
Напомним, что также этим утром в Эльва пожар унес жизнь 71-летней женщины.