Черный четверг: стиральная машинка убила двух человек

В 10:22 в центр тревоги сообщили, что с крыши жилого дома с мансардой, расположенного в поселке Экси в волости Тарту, валит дым.

Спасатели, прибывшие на место происшествия за шесть минут, проникли в дом, где нашли тело погибшего 85-летнего мужчины. Спустя час в ходе работ по тушению пожара они обнаружили также труп 82-летней женщины. Пожар потушили к 14:25.

Дом серьезно пострадал и больше не пригоден для жилья. По словам побывавшего на месте происшествия инспектора, пожар начался уже ночью и, вероятно, огонь долгое время тлел, пока его не заметили с улицы. В помещениях был дымовой датчик, но его исправность не подтвердилась.

Причиной пожара стал сбой в электрической системе стиральной машины.