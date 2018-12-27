Чт, 27.12.2018
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Запуск дрона близ границы с Россией обернулся неприятностями

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Дрон. Иллюстративное фото.

ФОТО: digitark.ee

26 декабря пограничный патруль Идаской префектуры обнаружил на 11-м километре шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийеметса человека, запускавшего дрон.

Нарушителем оказался проживающий в Эстонии гражданин РФ 1987 года рождения. По его словам, он не знал о запрете на запуск дронов в приграничной зоне без предварительного согласования. 

Нарушителю назначили штраф, размеры штрафа не уточняются.

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