Запуск дрона близ границы с Россией обернулся неприятностями

Rus.Postimees.eeИда-ВируЗапуск дрона близ границы с Россией обернулся неприятностямиЗапуск дрона близ границы с Россией обернулся неприятностямиrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать27 декабря 2018, 14:16Дрон. Иллюстративное фото.ФОТО: digitark.ee26 декабря пограничный патруль Идаской префектуры обнаружил на 11-м километре шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийеметса человека, запускавшего дрон.Нарушителем оказался проживающий в Эстонии гражданин РФ 1987 года рождения. По его словам, он не знал о запрете на запуск дронов в приграничной зоне без предварительного согласования. Нарушителю назначили штраф, размеры штрафа не уточняются.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьграницадронроссияэстония