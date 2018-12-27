Рыбаки вопреки запрету выходили на лед Чудского озера

В конце прошлой и начале этой неделе пограничникам неоднократно приходилось иметь дело с рыбаками, которые вопреки запрету выходили на лед Чудского озера, сообщает BNS со ссылкой на Идаскую префектуру.
23 декабря патруль Алайыэской службы кордона Васкнарва на вездеходе-амфибии сделал устное предупреждение двум находившимся на льду Чудского озера мужчинам, живущему в Эстонии гражданину РФ 1968 года рождения и гражданину ЭР 1991 года рождения. Мужчины вышли на лед Чудского озера пешком от деревни Карьямаа, хотя в тот день выходить на лед еще не разрешалось.
24 декабря команда вездехода-амфибии Алайыэской службы кордона Васкнарва доставила на берег Чудского озера троих вышедших на лед мужчин, поскольку выходить на лед в этот день было запрещено.
Живущему в Эстонии мужчине без определенного гражданства 1978 года рождения и гражданам РФ 1976 и 1955 года рождения сделали устное предупреждение.