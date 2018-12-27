Рыбаки вопреки запрету выходили на лед Чудского озера

23 декабря патруль Алайыэской службы кордона Васкнарва на вездеходе-амфибии сделал устное предупреждение двум находившимся на льду Чудского озера мужчинам, живущему в Эстонии гражданину РФ 1968 года рождения и гражданину ЭР 1991 года рождения. Мужчины вышли на лед Чудского озера пешком от деревни Карьямаа, хотя в тот день выходить на лед еще не разрешалось.