Тяжелоатлеты из экс-СССР массово попались на допинге

МОК и ВАДА обнародовали результаты очередной перепроверки допинг-проб с ОИ-2012 и ОИ-2008. На этот раз на допинге попались тяжелоатлеты из стран бывшего СССР: олимпийский чемпион в весе до 105 кг, украинец Алексей Торохтий и бронзовый медалист в категории до 56 кг, азербайджанец Валентин Христов. Ранее золотоа лишился чемпион ОИ-2012 в весе до 105кг Руслан Нурудинов и участники ОИ-2016 Мелин Далузян и Николай Новиков из Украины.