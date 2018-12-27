Вулкан Этна разбудил своего северного соседа

После очередного землетрясения в районе вулкана Этна, севернее Сицилии проснулся второй итальянский исполин, Стромболи. Об этом сообщает Realitatea.
Вулкан Стромболи, расположенный на Эолийских островах, проявил свою активность через несколько дней после начала извержения Этны. Как пишет издание, он начал выбрасывать пепел и дым, пишет turizm.ru. Местные власти незамедлительно повысили уровень опасности с зеленого на желтый. Последнее крупное извержение Стромболи произошло в 2009 году, активность также наблюдалась в 2013 и 2014 годах. Интересно, что возобновление деятельности вулкана происходит параллельно с извержением вулкана Этна. Итальянские вулканологи уверены, что это подтверждает геологическую связь двух исполинов.
Тем временем ученые продолжают пристально следить за активностью вулкана Этна на Сицилии. Накануне на восточном побережье острова произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое специалисты напрямую связывают с извержением. Подземные толчки стали причиной разрушений и повреждений зданий в некоторых населенных пунктах. Около 30 человек обратились в больницу с ранениями. По причине повреждений дорог ограничено движение транспорта по трассе Катания-Мессина.
Напомним, самый высокий в Европе вулкан начал проявлять активность еще в начале недели. Над ним висит облако пепла, видимое на расстоянии десятков километров. На склонах Этны образовалось несколько новых трещин, из которых периодически происходят выбросы лавы. Всего за четыре дня сейсмологи зафиксировали порядка 750 подземных толчков, произошедших из-за геологических процессов под вулканом.