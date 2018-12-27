Вулкан Этна разбудил своего северного соседа

Вулкан Стромболи, расположенный на Эолийских островах, проявил свою активность через несколько дней после начала извержения Этны. Как пишет издание, он начал выбрасывать пепел и дым, пишет turizm.ru. Местные власти незамедлительно повысили уровень опасности с зеленого на желтый. Последнее крупное извержение Стромболи произошло в 2009 году, активность также наблюдалась в 2013 и 2014 годах. Интересно, что возобновление деятельности вулкана происходит параллельно с извержением вулкана Этна. Итальянские вулканологи уверены, что это подтверждает геологическую связь двух исполинов.

Тем временем ученые продолжают пристально следить за активностью вулкана Этна на Сицилии. Накануне на восточном побережье острова произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое специалисты напрямую связывают с извержением. Подземные толчки стали причиной разрушений и повреждений зданий в некоторых населенных пунктах. Около 30 человек обратились в больницу с ранениями. По причине повреждений дорог ограничено движение транспорта по трассе Катания-Мессина.