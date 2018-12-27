Картина дня: топ провалов года, важные изменения законов и афера водителя президента

Топ провалов 2018 года в Эстонии

Мы провожаем 2018 год, который запомнится своими яркими моментами, взять хотя бы торжества, связанные со столетием Эстонской Республики, или изменение налоговой системы, которую можно ругать, но которая принесла не связанное с настроением работодателя повышение зарплат работникам, получающим меньше среднего по стране. Читайте далее...

Водитель президента Эстонии одурачил государство на миллионы евро

Бывший водитель автобуса и активный профсоюзный деятель Вадим Самрай накануне последнего экономического кризиса сумел несколько раз одурачить электронный Налоговый департамент и за короткое время выманить у государства 2,1 миллиона евро. Читайте далее...

Бытовая ссора закончилась высылкой из Эстонии и запретом на въезд

26 декабря в Нарве патрульные получили вызов в связи со ссорой, произошедшей между сожителями. Читайте далее...

19 важнейших изменений законов, которые вступят в силу в новом году

В новом году вступят в силу более 250 правовых актов, среди которых есть несколько важных налоговых изменений. В числе прочего, снизится подоходный налог на регулярные дивиденды, поднимется акциз на газ и вступит в силу запрет на бесплатную раздачу людям полиэтиленовых пакетиков. Читайте далее...

Рост зарплат и пособий, медпомощь по телефону, ограничения на алкоголь: читайте, какие изменения ждут жителей Эстонии в 2019 году

Министерство социальных дел подготовило список изменений, которые ожидаются в 2019 году. Читайте далее...

Оптимизация рабочих процессов в Omniva обернулась кошмаром для подписчиков газет

Реорганизация рабочих процессов в государственном почтовом предприятии Omniva привела к тому, что жители Пыльтсамаа получают выписанные газеты только вечером. Читайте далее...

Ночной клуб закрыли после многочисленных жалоб соседей

В связи с постоянными жалобами жильцов близлежащих домов в центре Тарту закроется находившийся в здании развлекательного центра Athena ночной клуб Tempo. Читайте далее...

Стало известно, где в Эстонии появится первый магазин Lidl

Детальная планировка первого в Эстонии магазина Lidl будет обнародована в конце января в Тарту. Планируемый участок почти в два с половиной гектара находится в районе Аннелинн возле перекрестка Кальда-теэ и бульвара Каунасе, в непосредственной близости от двухэтажного Annelinna Keskus. Читайте далее...

Россия может выставить Эстонии многомиллионный счет за регулирование частоты в электросетях

По словам главы оператора эстонской электросети Elering Таави Вескимяги, со временем вырастет вероятность того, что Россия может потребовать от стран Балтии плату за регулирование частоты, поскольку инвестиции в электросистему Калининграда сделали ее независимой от Балтии. Читайте далее...

Руководители больниц: после выписки пациент словно падает в бездну

Член правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) и старший врач Пеэп Тальвинг и председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы Ральф Алликвеэ рассказали, какова роль больниц в обеспечении безболезненного и достойного ухода из жизни пожилых людей. Читайте далее...

Опрос: поддержка Партии реформ и EKRE практически сравнялась