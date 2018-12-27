Из-за санкций в КНДР свирепствует грипп, обеспокоены в Красном Кресте

По словам Ри Хо Рима, в стране остро не хватает вакцин, противовирусных препаратов, наборов для быстрого тестирования, средств индивидуальной защиты для медицинских работников и дезинфицирующих средств для рук. Все это было основной причиной вспышки гриппа в начале этого года. Как подчеркивает Ри Хо Рим, санкции в отношении КНДР не направлены на то, чтобы «ограничить гуманитарную деятельность» или оказать «негативное» влияние на гражданское население страны. Однако банки, поставщики и чиновники задерживают поставки медикаментов, поскольку опасаются нарушить санкционный режим, передает NEWSru.

Кроме того, по оценкам МФКК, около 10,3 млн человек в КНДР страдают от нехватки продовольствия, недоедания и отсутствия доступа к базовым услугам. Эти проблемы в 2018 году усугубились стихийными бедствиями, такими как жара, тайфуны, наводнения и оползни. Несмотря на потепление межкорейских отношений, отмеченное тремя саммитами лидеров двух Корей в этом году, гуманитарная помощь, направляемая в Северную Корею, не возобновилась.

В прошлом году правительство Сеула объявило о плане оказания помощи Северной Корее на $8 млн через международные гуманитарные учреждения. Однако эта помощь не была оказана на фоне незначительного прогресса в переговорах по денуклеаризации КНДР и существующих глобальных санкций в отношении коммунистического режима.

В сентябре этого года по итогам саммита в Пхеньяне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместную декларацию, в которой согласовали конкретные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова и договорились о сотрудничестве в других сферах. В Сеуле отметили, что подписанное военное соглашение де-факто является договором об официальном окончании Корейской войны.

На пресс-конференции Ким Чен Ын заявил, что подписанный документ откроет «новую эру процветания и мира» на Корейском полуострове. Он отметил, что провел со своим коллегой «очень содержательные» переговоры, а также подчеркнул, что подписанное министрами обороны двух стран военное соглашение внесет вклад в процесс денуклеаризации.

Кроме того, стороны договорились о том, что две Кореи подадут заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году, а также направят единые команды на Игры 2020 года в Токио. Две страны также обязались открыть постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей. Как стало известно, Ким Чен Ын собирается до конца 2018 года посетить Сеул, что ознаменует «поворотный момент в межкорейских отношениях».

Кроме того, лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились в 2018 году начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на востоке и западе: на днях на границе двух государств прошла символическая церемония в честь планирующегося начала работ. Ранее сообщалось, что этот проект ставит конечной целью выход на российский Транссиб для ускорения доставки южнокорейских товаров в Европу.

Также КНДР и Республика Корея откроют постоянно действующий центр встреч членов разделенных Корейской войной семей, говорится в тексте совместной декларации. С середины 1980-х годов Республика Корея и КНДР провели более десятка мероприятий, на которых около 21 тыс. корейцев смогли увидеть своих родных и близких, с которыми потеряли связь после Корейской войны. Первая из них состоялась в 1985 году. Затем последовал большой перерыв - только в 2000 году такие встречи продолжились. Всего в Корее проживают около 50 тыс. родственников из разделенных семей.