Бытовая ссора закончилась высылкой из Эстонии и запретом на въезд
27 декабря 2018, 14:32
26 декабря в Нарве патрульные получили вызов в связи со ссорой, произошедшей между сожителями.
В ходе проверки выяснилось, что один из участников ссоры - гражданин Белоруссии 2001 года рождения. Как оказалось, его виза была просрочена на 71 день.
Патрульные доставили молодого человека на пограничный пункт Нарва-1, нарушителю предписали покинуть Эстонию, запретили въезд в страну на один год и назначили штраф.
Белорус уехал в Российскую Федерацию.