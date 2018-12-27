Чт, 27.12.2018
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Бытовая ссора закончилась высылкой из Эстонии и запретом на въезд

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Кулак. Иллюстративное фото.

ФОТО: Raigo Pajula

26 декабря в Нарве патрульные получили вызов в связи со ссорой, произошедшей между сожителями.

В ходе проверки выяснилось, что один из участников ссоры - гражданин Белоруссии 2001 года рождения. Как оказалось, его виза была просрочена на 71 день. 

Патрульные доставили молодого человека на пограничный пункт Нарва-1, нарушителю предписали покинуть Эстонию, запретили въезд в страну на один год и назначили штраф.

Белорус уехал в Российскую Федерацию.

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