Чт, 27.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Фото: IKEA выпустила новогоднюю инструкцию по сборке оливье

Фото: IKEA выпустила новогоднюю инструкцию по сборке оливье

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

IKEA

ФОТО: HEINZ-PETER BADER / REUTERS

Российское отделение IKEA выпустила в предновогодние дни руководство по сборке салата оливье, стилизованное под инструкцию по сборке мебели. Инструкция опубликована на странице компании в Instagram.

Интересно, что одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата IKEA в своем рецепте обозначила любовь, сообщает Korrespondent. Сам рецепт также содержит отсылки к фильму «Ирония любви или С легким паром» и популярному мему «Не ешь, это на Новый год».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ