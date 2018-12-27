Фото: IKEA выпустила новогоднюю инструкцию по сборке оливье

Интересно, что одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата IKEA в своем рецепте обозначила любовь, сообщает Korrespondent. Сам рецепт также содержит отсылки к фильму «Ирония любви или С легким паром» и популярному мему «Не ешь, это на Новый год».