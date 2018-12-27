Обезумевшие фанаты "Наполи" задавили насмерть фаната "Интера"

35-летнего мужчину сбила машина с фанатами неаполитанского клуба во время потасовки.

Драка произошла, когда ультрас «Интера» остановили фургон, который вез фанатов «Наполи» на матч.

Болельщики неаполитанцев вышли из автомобиля, завязалась драка, в результате которой четверо неаполитанцев получили ножевые ранения, а болельщик «Интера» был сбит, когда фургон покидал место происшествия.