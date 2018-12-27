Чт, 27.12.2018
Надо объяснять, что миграционное соглашение направлено на то, чтобы сюда не попадали нелегальные мигранты. Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Обезумевшие фанаты "Наполи" задавили насмерть фаната "Интера"

Обезумевшие фанаты "Наполи" задавили насмерть фаната "Интера"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Napoli ultrad.

ФОТО: Fabio Sasso / ZUMAPRESS.com

Фанат «Интера», которого сбила машина перед матчем с «Наполи» (1:0), скончался в больнице, передает sports.ru.

35-летнего мужчину сбила машина с фанатами неаполитанского клуба во время потасовки.

Драка произошла, когда ультрас «Интера» остановили фургон, который вез фанатов «Наполи» на матч.

Болельщики неаполитанцев вышли из автомобиля, завязалась драка, в результате которой четверо неаполитанцев получили ножевые ранения, а болельщик «Интера» был сбит, когда фургон покидал место происшествия.

Мужчина был доставлен в больницу и прооперирован, но это не помогло спасти его жизнь.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ