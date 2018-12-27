Чт, 27.12.2018
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Вход в казематы бастиона «Виктория» подорожает

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Казематы бастиона Виктория.

ФОТО: Ирина Токарева

В Нарве с 1 января повысят цены на входные билеты в казематы бастиона «Виктория».

Стоимость полного билета повысится с нынешних четырех до пяти  евро, льготный билет будет стоить не два, а три евро, семейный - десять евро вместо нынешних девяти, передает Rus.ERR.

Как отмечают в Нарвской городской управе, цены на платные услуги оставались неизменными с конца 2015 года, когда казематы бастиона «Виктория» открыли свои двери для посетителей.

Вместе с тем за последние несколько лет минимальная заработная плата в стране выросла, увеличились также цены на отопление и коммунальные платежи.

Новые цены на услуги казематов бастиона «Виктория» горуправа Нарвы утвердила 27 декабря.

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