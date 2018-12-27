Вход в казематы бастиона «Виктория» подорожает

Стоимость полного билета повысится с нынешних четырех до пяти евро, льготный билет будет стоить не два, а три евро, семейный - десять евро вместо нынешних девяти, передает Rus.ERR.

Как отмечают в Нарвской городской управе, цены на платные услуги оставались неизменными с конца 2015 года, когда казематы бастиона «Виктория» открыли свои двери для посетителей.

Вместе с тем за последние несколько лет минимальная заработная плата в стране выросла, увеличились также цены на отопление и коммунальные платежи.