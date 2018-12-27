Жительница Эстонии упаковала на своей кухне 95 рождественских подарков

Каждый год 86-летняя Лийдия Лаанеоя старается, чтобы члены общества бывших медработников-инвалидов Halastus получили небольшие рождественские подарки. Не стал исключением и этот год, сообщает Tartu Postimees.
Обществу Halastus — 25 лет и в него входят бывшие медики, которые являются людьми пожилыми и с особыми потребностями. Лийдия Лаанеоя - бывшая медсестра по уходу и основатель общества Halastus.
В этом году на своей маленькой кухне Лаанеоя укомплектовала 95 подарков для членов общества. Также было несколько помощников.
В каждом подарке есть пряное печенье, апельсин, шоколад, мясная консерва, свечи, рождественская открытка и пуансеттия (рождественская звезда).
Часть уже получили подарки 20 декабря на рождественском празднике в дневном центре Тяхтвере. Тем, кто из-за здоровья не смог посетить праздник, подарки доставили домой. Те, кто смог прийти на праздник, доставили подарки живущим по соседству членам общества. Остальным подарки домой доставила лично Лаанеоя с помощью организованного городом Тарту транспорта.
«Все те, кто получил подарки, очень благодарны», - сказала она.
Деньги для приобретения подарков берутся из пособия, которое общество получает каждый год от Тарту. Также Лаанеоя поблагодарила сеть магазинов Coop, которые подарили обществу пряничное печенье.
Традиция вручать такие подарки, по словам Лаанеоя, в обществе Halastus уже существует 20 лет.