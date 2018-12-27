Жительница Эстонии упаковала на своей кухне 95 рождественских подарков

Обществу Halastus — 25 лет и в него входят бывшие медики, которые являются людьми пожилыми и с особыми потребностями. Лийдия Лаанеоя - бывшая медсестра по уходу и основатель общества Halastus.

В этом году на своей маленькой кухне Лаанеоя укомплектовала 95 подарков для членов общества. Также было несколько помощников.

В каждом подарке есть пряное печенье, апельсин, шоколад, мясная консерва, свечи, рождественская открытка и пуансеттия (рождественская звезда).

Часть уже получили подарки 20 декабря на рождественском празднике в дневном центре Тяхтвере. Тем, кто из-за здоровья не смог посетить праздник, подарки доставили домой. Те, кто смог прийти на праздник, доставили подарки живущим по соседству членам общества. Остальным подарки домой доставила лично Лаанеоя с помощью организованного городом Тарту транспорта.

«Все те, кто получил подарки, очень благодарны», - сказала она.

Деньги для приобретения подарков берутся из пособия, которое общество получает каждый год от Тарту. Также Лаанеоя поблагодарила сеть магазинов Coop, которые подарили обществу пряничное печенье.