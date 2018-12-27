Магазины Maxima 1 января будут закрыты

«Для нас очень важно, чтобы во время праздников все наши работники смогли провести как можно больше времени с семьей. 1 января 2019 года магазины будут закрыты, а у работников будет выходной. Часы работы магазинов в рождественский период у нас тоже были заметно короче», – сказал и.о. исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдер.

Уже второй год 1 января магазины Maxima будут закрыты. В то же время это единственный в году день коллективного отпуска для работников магазинов. В преддверии Нового года с 27 по 30 декабря Maxima будет работать в обычное время. 31 декабря магазины будут открыты с 8:00 до 21:00.

«Все те замечательные люди, которые работают в сфере розничной торговли в том или ином магазине, заслужили того, чтобы празднично провести первый день нового года, как и положено, то есть порадоваться свободному дню, который можно посвятить себе и своим близким, войдя в новый год с новой энергией. Мы в Maxima хотим продолжить эту традицию на благо работников», – добавил Пыдер.

Другие магазины будут открыты

Открытие магазинов Rimi 1 января зависит от местоположения магазина и количества клиентов. Магазины, в которые ходит много людей, будут открыты с полудня.

В первый день года магазины Selver будут открыты с 12 до 21.