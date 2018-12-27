Ирина Прохорова: количество пыток в России растет, но вместе с тем растет нетерпимость общества к ним

— Когда тема прав человека впервые вошла в политическую повестку России?

— Идея прав человека родилась в послевоенной советской России. В конце 50-х - начале 60-х годов появились правозащитники, которых потом объявили диссидентами, а это, в общем-то, не их название. Это была очень небольшая группа людей, которая пыталась предъявлять претензии советской власти и требовала, чтобы она соблюдала свои законы. И, честно говоря, количество таких людей постепенно росло. На мой взгляд, в недрах советского общества идея права, как регулирования жизни людей, все-таки работала. Это была реакция на сталинское беззаконие и попытка его преодолеть. Идея правового государства 90-х годов — это во многом долгая работа правозащитников, творческой интеллигенции и не только их.

— Почему в 90-е надежды на построение правового государства были, а сейчас эта идея кажется утопичной?

— Сейчас мы видим, что идет реванш. И реванш этот советский. Переходный период оказался болезненным для многих людей, и это породило ностальгию по несуществующему Советскому Союзу. СССР экономически распался быстрее, чем он сделал это идеологически. И то, что мы видим сейчас, это долгий процесс распада советского сознания и новые попытки бороться за правовое государство. Недавно умершая, к моему большому сожалению, Людмила Алексеева об этом говорила так, что нам свобода была дарована свыше, и мы это не ценили, а сейчас снова мучительно ее отвоевываем. С одной стороны, ситуация ухудшается. Очевидно, что идет наступление на все права человека. С другой стороны, мы видим все большее количество людей, которые включаются в правозащитную деятельность. Но это сложный и драматический процесс.

— Поправьте меня, если я не права, но возникает еще один вопрос. Почему Советский Союз распался 27 лет назад, а из 15 бывших республик права человека как базовая ценность утвердились только в Балтийских странах?