Вт, 1.01.2019
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Эх, дороги! Что год грядущий нам готовит?
Где ждать масштабного дорожного строительства

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Ремонт улицы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

2018 год запомнится нам, как очередной год реализации крупных дорожно-ремонтных проектов, определенно улучшивших нашу жизнь в итоге, но на какое-то время создавших хаос в движении. Все мы понимаем, что без ремонта уже имеющихся трасс не обойтись, как важно и строить новые, современные, отвечающие сегодняшней ситуации развязки и перекрестки. Заглянем же в будущее и узнаем, какие проекты запланировали в наступившем году самые крупные самоуправления Эстонии.

Таллинн никогда не будет достроен

Больше всего жителей Эстонии проживает в Таллинне. В столицу приезжают со всей страны, а поскольку чаще всего речь идет о масштабном шопинге, в Таллинн очень часто едут на машинах. Отсюда и перегруженность улиц. Что учесть в новом году?

Улица Тулика давно нуждается в ремонте в том числе из-за своей аварийности.

ФОТО: Martin Ilustrumm

По словам заместителя руководителя Таллиннского коммунального департамента Рейо Весиаллика, в наступившем году начинается масштабный ремонт улицы Суур-Сыямяэ. Сейчас речь идет об отрезке между улицами Кеск-Сыямяэ и Смуули-теэ, предстоящее дорожное строительство отразится на подступах к торговым центрам Ülemiste и T1 Mall.

Из крупных работ Коммунальный департамент отмечает продолжение строительства улицы Рейди-теэ, а это движение в сторону Пирита и обратно. Не так сильно отразится на пробках продолжение реконструкции улицы Херне, но этот проект должны учитывать те, кто отправляется навестить своих близких на кладбище Сизелинна (Невского).

В центре города на улице Кундери собираются построить дорожку для легкого транспорта, а на Таллиннской окружной, на отрезке 13-16 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла, запланирована большая работа, которую выполнят в софинансировании с Департаментом шоссейных дорог.

Серьезное влияние на движение транспорта в столице окажет ремонт улицы Туулика на отрезке между улицей Эндла и Палдиским шоссе. В центре города также будут ремонтировать улицу Поска и улицу Койду. На какое-то время придется найти для себя новый маршрут движения, чтобы не оказаться в строительной ловушке.

Жителям Ласнамяэ и Пирита предстоит пережить реконструкцию перекрестка Пярнамяэ-теэ и Мууга-теэ. А жителям Пыхья-Таллинна – ремонт улицы Нису.

Во многих местах будут строить новые дорожки для легкого транспорта, чинить внутриквартальные дороги и приводить в порядок тротуары. «В ходе ремонтных работ будут заменены и находящиеся под землей технические сети, построены новые отрезки дорог, обновлено уличное освещение. В ходе восстановительных работ мы обновим слой асфальта-бетона и при необходимости скорректируем высоту бордюров»,- уточнил Весиаллик.

Город студентов готов к переменам

В Тарту, по информации городской управы, ремонтных работ предстоит немало. Есть два крупных проекта, реализацию которых решено растянуть на два года. Итак, в 2019 и 2020 годах будут реконструированы улицы Юликооли, на промежутке между улицами Валликраави и Кюйтри, а также улица Ванемуйзе – между улицами Вакзали и Акадеэмиа.

Тарту тоже придется смириться с пробками.

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Вокруг школы Варику отремонтируют улицы Айандузе, Пийма и Копли. На улице Рийа нужно будет учесть реконструкцию отрезка между Сойнасте и Рая. На Вахи-теэ отремонтируют отрезок между Куммели и Арукюла-теэ, на Кастани – отрезок между Тийги и Куперьянова, а на бульваре Тамме – отрезок между Рая и Кеск каар.

В Аннелинне на улице Мыйзавахе у девятиэтажек запланировано строительство парковок, что, по словам представителей города, должно уменьшить имеющиеся проблемы местных жителей, которым не хватает места для парковки. А еще в разных районах города построят новые дорожки для легкого транспорта.

Внимание всем, кто пересекает границу в Нарве!

Основные ремонтные силы приграничного города, по словам вице-мэра Нарвы Алексея Евграфова, в новом году будут брошены на так называемый транзитный коридор, проходящий по нарвским улицам: «Через Нарву проходит европейская автомагистраль, государственное шоссе № 1 Таллинн - Санкт-Петербург (E20) и так называемый транзитный коридор. Основными транзитными дорогами в городе Нарва являются улицы Кереса, Раху и Таллиннское шоссе. Ремонт шоссе номер один проходит в рамках проекта «Реконструкция транзитной дороги в городе Нарва».

Через Нарву проходит государственная трасса номер один.

ФОТО: Меэлис Мейльбаум/Virumaa Teataja

В рамках этого проекта должны быть отремонтированы: кольцевая развязка на Кереса и примыкающих к ней дорожных соединений - улицы Тулевику, Кереса, Пушкина, Петровская площадь, Таллиннское шоссе и так далее. Далее идет сама улицы Кереса, примыкающие к ней перекрестки и соединения. А также улица Раху: «Общая протяженность транзитного коридора от государственной границы до границы города Нарва - от улицы Кереса до улицы Раху - составляет около пяти километров».

Евграфов уточнил, что главная задача реконструкции – устранение узких мест транзитного коридора. Но еще важнее – создать удобные и безопасные условия для движения транспорта и пассажиров и улучшить состояние окружающей среды. Проектирование должно быть завершено весной 2019 года, после чего объявят тендер, а первые подготовительные работы должны быть проведены уже в конце наступившего года. Самые масштабные работы запланированы на 2020-2021 годы. Общий бюджет проекта составляет 10,71 миллиона евро, со своей стороны Нарва вложится суммой в 1,74 миллиона евро.

Маарду ремонтирует школы

А вот Маарду строительства крупных дорожных развязок или новых дорог в новом году не планирует. Однако это не означает, что город замрет и развиваться не собирается.

Маарду основные силы бросит на ремонт учебных заведений.

ФОТО: Eero Vabamägi

По словам пресс-секретаря Маардуской мэрии Елены Кацубы, основное внимание будет уделено реконструкции учебных заведений, продолжению проекта по ремонту трубопровода в промышленном районе Крооди, а также строительству системы общего водопровода и канализации в Приозерной части города, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой и организовать сбор и очистку сточных вод.

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