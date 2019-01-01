Эх, дороги! Что год грядущий нам готовит?

Таллинн никогда не будет достроен

Больше всего жителей Эстонии проживает в Таллинне. В столицу приезжают со всей страны, а поскольку чаще всего речь идет о масштабном шопинге, в Таллинн очень часто едут на машинах. Отсюда и перегруженность улиц. Что учесть в новом году?

Улица Тулика давно нуждается в ремонте в том числе из-за своей аварийности. ФОТО: Martin Ilustrumm

По словам заместителя руководителя Таллиннского коммунального департамента Рейо Весиаллика, в наступившем году начинается масштабный ремонт улицы Суур-Сыямяэ. Сейчас речь идет об отрезке между улицами Кеск-Сыямяэ и Смуули-теэ, предстоящее дорожное строительство отразится на подступах к торговым центрам Ülemiste и T1 Mall.

Из крупных работ Коммунальный департамент отмечает продолжение строительства улицы Рейди-теэ, а это движение в сторону Пирита и обратно. Не так сильно отразится на пробках продолжение реконструкции улицы Херне, но этот проект должны учитывать те, кто отправляется навестить своих близких на кладбище Сизелинна (Невского).

В центре города на улице Кундери собираются построить дорожку для легкого транспорта, а на Таллиннской окружной, на отрезке 13-16 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла, запланирована большая работа, которую выполнят в софинансировании с Департаментом шоссейных дорог.

Серьезное влияние на движение транспорта в столице окажет ремонт улицы Туулика на отрезке между улицей Эндла и Палдиским шоссе. В центре города также будут ремонтировать улицу Поска и улицу Койду. На какое-то время придется найти для себя новый маршрут движения, чтобы не оказаться в строительной ловушке.

Жителям Ласнамяэ и Пирита предстоит пережить реконструкцию перекрестка Пярнамяэ-теэ и Мууга-теэ. А жителям Пыхья-Таллинна – ремонт улицы Нису.

Во многих местах будут строить новые дорожки для легкого транспорта, чинить внутриквартальные дороги и приводить в порядок тротуары. «В ходе ремонтных работ будут заменены и находящиеся под землей технические сети, построены новые отрезки дорог, обновлено уличное освещение. В ходе восстановительных работ мы обновим слой асфальта-бетона и при необходимости скорректируем высоту бордюров»,- уточнил Весиаллик.

Город студентов готов к переменам

В Тарту, по информации городской управы, ремонтных работ предстоит немало. Есть два крупных проекта, реализацию которых решено растянуть на два года. Итак, в 2019 и 2020 годах будут реконструированы улицы Юликооли, на промежутке между улицами Валликраави и Кюйтри, а также улица Ванемуйзе – между улицами Вакзали и Акадеэмиа.

Тарту тоже придется смириться с пробками. ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Вокруг школы Варику отремонтируют улицы Айандузе, Пийма и Копли. На улице Рийа нужно будет учесть реконструкцию отрезка между Сойнасте и Рая. На Вахи-теэ отремонтируют отрезок между Куммели и Арукюла-теэ, на Кастани – отрезок между Тийги и Куперьянова, а на бульваре Тамме – отрезок между Рая и Кеск каар.