Угрозы оружием в Ласнамяэ и в центре Таллинна: задержан подозреваемый
27 декабря 2018, 16:11
В ночь на 22 декабря в полицию сообщили о неизвестном, который угрожал прохожим предметом, похожим на оружие.
Неизвестный угрожал похожим на оружие предметом 21-летнему молодому человеку в Ласнамяэ на улице Выйдуйооксу, а позже - двум женщинам 30 и 38 лет в районе Кесклинн на улице Ахтри.
Нарушителя задержали. Им оказался 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.