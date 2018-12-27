Чт, 27.12.2018
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  • Угрозы оружием в Ласнамяэ и в центре Таллинна: задержан подозреваемый

Угрозы оружием в Ласнамяэ и в центре Таллинна: задержан подозреваемый

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Оружие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В ночь на 22 декабря в полицию сообщили о неизвестном, который угрожал прохожим предметом, похожим на оружие.

Неизвестный угрожал похожим на оружие предметом 21-летнему молодому человеку в Ласнамяэ на улице Выйдуйооксу, а позже - двум женщинам 30 и 38 лет в районе Кесклинн на улице Ахтри.

Нарушителя задержали. Им оказался 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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