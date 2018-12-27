Итоги праздничных выходных в Эстонии: 240 сообщений о преступлениях, более ста нетрезвых водителей

С минувшей пятницы по среду зарегистрировано в общей сложности 240 заявлений и сообщений о преступлениях, сообщила в четверг BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Поступили сообщения о девяти тяжелых нарушениях общественного порядка, 68 хищениях имущества, в том числе о 56 кражах.
Зарегистрировано 21 ДТП, в которых пострадали 30 и погиб один человек, по вине нетрезвых водителей произошли четыре аварии на дорогах. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения были за эти дни задержаны 106 водителей транспортных средств.
Всего было зарегистрировано за эти дни 632 правонарушения.
На границе были выписаны 12 запретов на въезд, из Эстонии были высланы два иностранца. Было также зарегистрировано шесть случаев нарушения требований шенгенской визы и три случая нарушения пограничного режима и требований к документам.