Итоги праздничных выходных в Эстонии: 240 сообщений о преступлениях, более ста нетрезвых водителей

Поступили сообщения о девяти тяжелых нарушениях общественного порядка, 68 хищениях имущества, в том числе о 56 кражах.

Зарегистрировано 21 ДТП, в которых пострадали 30 и погиб один человек, по вине нетрезвых водителей произошли четыре аварии на дорогах. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения были за эти дни задержаны 106 водителей транспортных средств.

Всего было зарегистрировано за эти дни 632 правонарушения.