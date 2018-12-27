В таллиннском парке орудует Гринч
В таллиннском парке Фальги в районе Кесклинн с дерева с рождественскими огнями пропал кабель питания.
Рождественские огни украшенного в середине декабря каштана пока временно не горят из-за того, что несколько дней назад неизвестный украл кабель питания. Ущерб от кражи достигает пары сотен евро.
Управа района Кесклинн просит помощи у жителей Кассисаба, чтобы найти орудовавшего в парке «Гринча». Также будут просмотрены записи камер видеонаблюдения, находящиеся рядом с парком. Управа призывает злоумышленника сообщить о себе и обещает при заглаживании вины обеспечить анонимность. Заявление в полицию пока не подано в надежде на то, что злоумышленник раскается.
«Для нас очень важно, чтобы люди могли радоваться рождественским огням в парках и дворах и за пределами Старого города. Для этого мы осуществили проект «Рождественские дворы», в рамках которого украсили те места в районе, которые предложили сами жители. Хочу отметить, что достойный сожаления инцидент в парке Фальги не остановит наше стремление создавать для людей праздничное настроение», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.