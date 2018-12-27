В таллиннском парке орудует Гринч

Рождественские огни украшенного в середине декабря каштана пока временно не горят из-за того, что несколько дней назад неизвестный украл кабель питания. Ущерб от кражи достигает пары сотен евро.

Управа района Кесклинн просит помощи у жителей Кассисаба, чтобы найти орудовавшего в парке «Гринча». Также будут просмотрены записи камер видеонаблюдения, находящиеся рядом с парком. Управа призывает злоумышленника сообщить о себе и обещает при заглаживании вины обеспечить анонимность. Заявление в полицию пока не подано в надежде на то, что злоумышленник раскается.