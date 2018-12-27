Николай Осипенко по-прежнему не намерен работать депутатом в Йыхви

Избранный в волостное собрание Йыхви предприниматель Николай Осипенко как минимум до середины 2019 года не планирует работать депутатом.
В конце прошлой недели он направил в Йыхвискую избирательную комиссию заявление, в котором попросил продлить приостановление своих депутатских полномочий до 30 июня 2019 года. В четверг, 27 декабря, избирком уведомил замещающего Осипенко депутата Татьяну Пылевину о том, что она может продолжить свою работу в представительном органе до 30 июня, передает Rus.ERR.
На выборах в Йыхвиское волостное собрание избирательный союз Осипенко «Йыхви - наш дом» показал лучший результат, получив семь мандатов.
Сам Осипенко набрал 186 голосов - третий результат в списке, но сразу после выборов он приостановил свои депутатские полномочия.