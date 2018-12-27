Николай Осипенко по-прежнему не намерен работать депутатом в Йыхви

В конце прошлой недели он направил в Йыхвискую избирательную комиссию заявление, в котором попросил продлить приостановление своих депутатских полномочий до 30 июня 2019 года. В четверг, 27 декабря, избирком уведомил замещающего Осипенко депутата Татьяну Пылевину о том, что она может продолжить свою работу в представительном органе до 30 июня, передает Rus.ERR.