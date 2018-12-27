На пляже в Таиланде взорвались две бомбы

По ее информации, полиция выясняет, были ли бомбы установлены местными мусульманскими сепаратистами, передает "Интерфакс".

В результате взрывов повреждена статуя "Золотая русалка", установленная на пляже и считающаяся неофициальным символом провинции Сонгкхла.

Отмечается, что саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства, обнаруженных вблизи мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.