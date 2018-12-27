Чт, 27.12.2018
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На пляже в Таиланде взорвались две бомбы

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Таиланд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yongkiet Jitwattanatam / PantherMedia / Scanpix

Две небольшие бомбы взорвались на пляже в тайской провинции Сонгкхла, по предварительным данным, жертв нет, сообщает в четверг газета Bangkok Post.

По ее информации, полиция выясняет, были ли бомбы установлены местными мусульманскими сепаратистами, передает "Интерфакс"

В результате взрывов повреждена статуя "Золотая русалка", установленная на пляже и считающаяся неофициальным символом провинции Сонгкхла.

Отмечается, что саперы обезвредили вблизи еще три взрывных устройства, обнаруженных вблизи мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.

Издание напоминает, что местные исламские экстремисты с 2004 года организовывают теракты, в результате которых погибли около 7000 человек.

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