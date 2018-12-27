"Инсайт": Россия обвинила эстонскую фирму в железнодорожной аварии в Омске, Eesti Raudtee грозит большой штраф

На состоявшемся в Москве 24 декабря заседании комиссии по расследованию инцидента с сошедшим с рельсов грузовым железнодорожным составом, который произошел в конце ноября под Омском, эстонской делегации было представлено заключение комиссии, согласно которому причиной аварии стало повреждение железной дороги вагоном компании Operail, некачественно отремонтированным в Тапаском депо.
По данным программы журналистских расследований "Инсайт" телеканала ETV+, на заседании комиссии присутствовала делегация Eesti Raudtee во главе с директором по технике безопасности предприятия Иваном Каппаненом, пишет Rus.err.
Как заявили в комиссии, весь ущерб, связанный со сходом с поврежденных рельсов под Омском груженого военной техникой состава, должен быть взыскан с эстонской железнодорожной администрации, т.е. с AS Eesti Raudtee, сумма ущерба уточняется.
Эстонская делегация акт об ущербе не подписала и потребовала заказать независимую экспертизу в Белоруссии.
"Эстонская делегация представила комиссии наши позиции и не согласилась с обвинениями", - прокомментировали в пресс-службе Eesti Raudtee, отметив, что в настоящее время эстонская делегация ожидает предоставления ей полного пакета материалов расследования для последующего изучения, а возможные требования ущерба пока не обсуждались.
Как ранее сообщал Äripäev, в начале декабря на границе Тюменской и Омской областей сошел с рельсов поезд, который, как утверждается, перевозил военную технику, из 34 вагонов семь подлежат списанию, девять нуждаются в капитальном ремонте.
Российская следственная комиссия пришла к первоначальному выводу, что одной из причин аварии стал входивший в ранее проехавший в том же месте состав вагон Operail, одна колесная пара которого соскочила с рельсов и ехала так на протяжении девяти километров. Это, в свою очередь, разрушило пути, в результате чего поезд с военной техникой завалился набок.
Инцидент тогда прокомментировал председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу:
"Мы оспариваем утверждения противоположной стороны, поскольку в этом инциденте много технических нюансов, которые еще нуждаются в уточнении и разъяснении, а процессуальные действия в настоящий момент продолжаются.
Например, в ходе расследования обнаружилось, что хотя и утверждается, что задняя колесная пара одного нашего вагона проехала девять километров вне рельсов, а затем заскочила обратно на рельсы, также и у колесных пар других вагонов этого состава есть признаки схода с рельсов. Фактически они были расположены в поезде перед нашим вагоном и которые могли спровоцировать сход с рельсов нашего вагона.
Кроме того, по той же трассе после состава, в котором находился наш вагон, двигался еще один состав и только со следующим после него поездом, который ехал по той же трассе, произошел этот досадный инцидент. Поэтому еще много вопросов, и мы плотно общаемся со всеми сторонами, чтобы выяснить, что точно произошло".