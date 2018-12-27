"Инсайт": Россия обвинила эстонскую фирму в железнодорожной аварии в Омске, Eesti Raudtee грозит большой штраф

Инцидент тогда прокомментировал председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу:

"Мы оспариваем утверждения противоположной стороны, поскольку в этом инциденте много технических нюансов, которые еще нуждаются в уточнении и разъяснении, а процессуальные действия в настоящий момент продолжаются.

Например, в ходе расследования обнаружилось, что хотя и утверждается, что задняя колесная пара одного нашего вагона проехала девять километров вне рельсов, а затем заскочила обратно на рельсы, также и у колесных пар других вагонов этого состава есть признаки схода с рельсов. Фактически они были расположены в поезде перед нашим вагоном и которые могли спровоцировать сход с рельсов нашего вагона.

Кроме того, по той же трассе после состава, в котором находился наш вагон, двигался еще один состав и только со следующим после него поездом, который ехал по той же трассе, произошел этот досадный инцидент. Поэтому еще много вопросов, и мы плотно общаемся со всеми сторонами, чтобы выяснить, что точно произошло".