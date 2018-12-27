Чт, 27.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов
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  • Возможно только в Эстонии: пьяный пассажир автобуса открыл пиво пистолетом

Возможно только в Эстонии: пьяный пассажир автобуса открыл пиво пистолетом

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Пневматический пистолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Küllike Rooväli

Вчера утром в полицию позвонили из рейсового автобуса, следовавшего с востока Сааремаа в Курессааре: пьяный пассажир открыл бутылку с пивом похожим на оружие предметом, пишет Saarte Hääl.

Как сообщил старший участковый Курессаареского участка Меэлис Юханди, для полиции такой вызов обладает наивысшим приоритетом. Патруль выехал к автовокзалу.

После проверки ситуации пьяного доставили в полицейский участок.

«Выяснилось, что у него было пневматическое оружие, к счастью, пуль у него с собой не было», - сказал Юханди.

Пневматическое оружие изъяли на хранение и объяснили 64-летнему мужчине, почему его задержали, и что он сделал неверно. «Несмотря на то, что он не представлял реальной угрозы для пассажиров автобуса, он должен был понимать, как эта картина повлияет на окружающих, и что это неприемлемое поведение», - сказал Юханди.

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