Масштабный рейд на дорогах Эстонии: результаты встревожили полицию

По словам комиссара Йыхвиского отделения полиции Павла Решкина, многие водители не осознают ответственность как перед собой и своими близкими, так и перед другими участниками дорожного движения.

„Пьяный водитель не может адекватно отреагировать на возможные опасности и в этом случае выше вероятность спровоцировать ДТП. Перед тем, как сесть за руль, следует убедиться, что ваше состояние это позволяет. Если человек в состоянии опьянения все же желает сесть за руль, должны вмешаться его близкие, при необходимости следует вызвать полицию", - сказал полицейский.

Решкин добавил, что крайнее беспокойство вызывает то, что часть задержанных ехали на работу. Один из водителей, ехавший на работу на производственное предприятие, находился в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке.

„Человек, который работает с тяжелой техникой и опасными веществами, должен быть особенно внимателен и обязан придерживаться требований безопасности. В состоянии опьянения человек не должен ни садиться за руль, ни управлять никакой другой техникой", - говорит полицейский.

По словам Решкина, большинство несчастных случаев на работе в Ида-Вирумаа происходит как раз на промышленных предприятиях. В 2018 году в связи с несчастными случаями на работе было начато четыре уголовных производства, в 2017 году - 13.

Всего в двух уездах сегодня полицейскими было проверено 2294 водителя, в результате было начато 12 производств о проступке и одно уголовное производство.

Полицейские Йыхвиского отделения полиции проверяли сегодня также и профессиональных водителей. Был обнаружен один тяжелый грузовик с превышением веса, зафиксированы нарушения режима работы и отдыха, а также задержан нетрезвый водитель грузовика, перевозящего опасные грузы.

„Уставший водитель за рулем опасен, как и нетрезвый водитель, так как внимание такого водителя рассеяно и реакция замедленна", - пояснил Павел Решкин.