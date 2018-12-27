Президент провозгласила государственный бюджет на 2019 год

Доходы и расходы государственного бюджета Эстонии на 2019 год превысят 11,3 млрд евро, что станет рекордным показателем за всю историю государства. По заверению правительства, бюджет 2019 года составлен с номинальным профицитом и структурно сбалансирован, за основу при составлении государственного бюджета был взят прогноз, согласно которому рост экономики в следующем году составит 3%, передает Rus.err.