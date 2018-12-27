В Эстонии без вести пропал 19-летний финн

Фонд Kadunud просит помощи в поисках 19-летнего Окко, которого в последний раз видели в Пярну 24 декабря.
Окко покинул свое место проживания в Вантаа 22 декабря в неизвестном направлении. В этот же день его родственники подали заявление в финскую полицию о пропаже молодого человека, пишет Pärnu Postimees.
На сегодняшний день выяснилось, что Окко видели утром 24 декабря в одном из пярнуских отелей.
Рост Окко 190 см, он плотного телосложения. У него зеленые глаза и каштановые волосы. На нем может быть черная куртка или тонкая зеленая куртка, темные брюки и кроссовки Nike.
Фонд просит всех, кто видел Окко после 22 декабря в Пярну или где-либо еще или знает, где он сейчас находится, сообщить об этом по круглосуточному инфотелефону фонда Kadunud 661 6776.
Кроме того, фонд просит позвонить тех людей, которые могли видеть Окко или говорить с ним в отеле в Пярну 24 декабря.