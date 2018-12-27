В Эстонии без вести пропал 19-летний финн

Окко покинул свое место проживания в Вантаа 22 декабря в неизвестном направлении. В этот же день его родственники подали заявление в финскую полицию о пропаже молодого человека, пишет Pärnu Postimees.

На сегодняшний день выяснилось, что Окко видели утром 24 декабря в одном из пярнуских отелей.

Рост Окко 190 см, он плотного телосложения. У него зеленые глаза и каштановые волосы. На нем может быть черная куртка или тонкая зеленая куртка, темные брюки и кроссовки Nike.

Фонд просит всех, кто видел Окко после 22 декабря в Пярну или где-либо еще или знает, где он сейчас находится, сообщить об этом по круглосуточному инфотелефону фонда Kadunud 661 6776.