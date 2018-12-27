Предупреждение для водителей

Во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было преимущественно влажным после обработки реагентами.

По прогнозу, вечером и в ночь на пятницу в Западной Эстонии ожидается небольшой дождь, вероятен ледяной дождь, на востоке страны преимущественно мокрый снег и снег. По многим регионам туман и гололедица. Температура воздуха около нуля.