Предупреждение для водителей
27 декабря 2018, 19:59
В вечерние часы в четверг на дорожных трассах в Эстонии очень скользко, предупредил Департамент шоссейных дорог.
Во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было преимущественно влажным после обработки реагентами.
По прогнозу, вечером и в ночь на пятницу в Западной Эстонии ожидается небольшой дождь, вероятен ледяной дождь, на востоке страны преимущественно мокрый снег и снег. По многим регионам туман и гололедица. Температура воздуха около нуля.
Велика опасность гололедицы, видимость может быть ограничена из-за тумана.