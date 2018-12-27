Чт, 27.12.2018
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Предупреждение для водителей

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Скользкая дорога

ФОТО: Margus Ansu

В вечерние часы в четверг на дорожных трассах в Эстонии очень скользко, предупредил Департамент шоссейных дорог.

Во второй половине дня покрытие основных и крупнейших опорных дорог было преимущественно влажным после обработки реагентами.

По прогнозу, вечером и в ночь на пятницу в Западной Эстонии ожидается небольшой дождь, вероятен ледяной дождь, на востоке страны преимущественно мокрый снег и снег. По многим регионам туман и гололедица. Температура воздуха около нуля.

Велика опасность гололедицы, видимость может быть ограничена из-за тумана.

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