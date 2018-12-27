Нападение в церкви в Вене: более десяти пострадавших
27 декабря 2018, 20:21
До 15 человек получили ранения в результате нападения двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене, сообщают в четверг австрийские СМИ.
В то же время, по данным венской полиции, речь идет о пяти пострадавших, один из них получил серьезные ранения. Все получившие ранения являются монахами, отмечается в твиттере полиции.
Нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени (14:30 по Эстонии) в районе Флоридсдорф на севере Вены.
Предположительно, речь идет об ограблении, а не о теракте. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.
Пока не уточняется, взяты ли преступники под стражу.
Посольство России в Австрии уже выяснило, что граждан РФ среди пострадавших в результате нападения нет.