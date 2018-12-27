В аквариуме Летной гавани открылась необычная выставка

В аквариуме размещены 26 подводных фотоснимков, сделанных в Эстонии, Норвегии, Хорватии, Египте и на Кипре. Увлекающаяся подводной фотосъемкой Айре Эдер совершает погружения к останкам затонувших кораблей более десяти лет.

По словам подводного археолога Эстонского морского музея Лийзы Рандмаа, выставка иллюстрирует также и то, как сильно отличаются моря друг от друга. „В Балтийском море снимки получаются зеленоватыми, на юге, где видимость лучше, снимки выходят голубоватыми. В аквариуме Летной гавани игра света и теней и проплывающие между фотоснимками рыбы придают снимкам новую реальность»,- сказала Рандмаа, по словам которой подводная фотография требует от аквалангиста большого мастерства.