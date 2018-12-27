Определены лучшие спортсмены года в Эстонии



Если голосование журналистов отдало победу тренеру шпажистки Катрины Лехис, Хелен Нелис-Наукас, то болельщики, которые могли голосовать на сайте Олимпийского комитета Эстонии, склонили чашу весов в пользу главного тренера мужской волейбольной сборной Эстонии, Георге Крецу.

Румынский наставник не смог присутствовать на вручении награды, но записал видеообращение в котором поблагодарил прежде всего фанатов за поддержку волейбольной команды страны.

Лучшей командой был признана раллийная пара Мартин Ярвеоя - Отть Тянак, занявшая на Кубке мира по ралли третье место в общем зачете.

Штурман Мартин Ярвеоя также был признателен фанатам за поддержку: "В спорте также действует закон сохранения энергии. Энергия болельщиков передалась и нам, гонщиком, и всем членам раллийной команды "Тойоты". Однако иногда потеря энергии не позволяла нам показывать все на что способны и в этом году титул нам завоевать не удалось. Еще хочу отметить свою семью и спонсоров и, конечно же, наших эстонских поклонников ралли. Очень приятно видеть в Мексике или Германии наши эстонские флаги!".

Лучшей спортсменкой года была выбрана Саския Алусалу, которая на ОИ в Пхенчхане завоевала самое высокое место среди всех эстонских спортсменов - четвертое. Это достижение для довольно серой Олимпиады для наших спортсменов Алусалу установила в конькобежном масс-старте.

В интервью перед началом вручения наград Алусалу отметила, что благодарна болельщикам уже за то, что получила возможность быть номинированной, а в благодарственной речи раскрыла тайны своей фамилии: "Фамилия Алусалу была выбрана моими предками неспорста, а в честь Кристьяна Палусалу (двукратный чемпион ОИ и многократный призер ЧМ и ЧЕ по борьбе)".