При нападении на церковь в Вене ранены пять человек

Представитель городской полиции Харальд Зорос сообщил, что в храм вошел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, заставил находившегося там монаха лечь на пол, после чего избил его, нанеся серьезную черепно-мозговую травму, пишет DW.com. Четверых других монахов, пришедших поочередно в церковь, злоумышленник также избил, а затем связал. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Во время нападения в церкви не шла служба.

Полиция продолжает розыск. Подозреваемыми в нападении числятся два человека. По данным следствия, как минимум один из них требовал от монахов деньги и ценные вещи. Мотив преступления пока не установлен, но полиция заявляет, что версия теракта исключена.