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В Таллинне выбежавший на дорогу пешеход попал под машину

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja /

В четверг, 27 декабря, в столичном районе Хааберсти произошло ДТП, при котором пешеход попал под машину, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 18.08 у здания по адресу Эхитаяте-теэ, 148, где автомобиль Nissan Juke, которым управлял 67-летний мужчина, сбил оказавшегося на дороге 26-летнего мужчину.

По предварительным данным, выбежавший на дорогу пешеход пересекал проезжу часть вне регулируемого пешеходного перехода.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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