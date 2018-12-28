В Таллинне выбежавший на дорогу пешеход попал под машину
28 декабря 2018, 7:21
В четверг, 27 декабря, в столичном районе Хааберсти произошло ДТП, при котором пешеход попал под машину, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 18.08 у здания по адресу Эхитаяте-теэ, 148, где автомобиль Nissan Juke, которым управлял 67-летний мужчина, сбил оказавшегося на дороге 26-летнего мужчину.
По предварительным данным, выбежавший на дорогу пешеход пересекал проезжу часть вне регулируемого пешеходного перехода.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.