Россиян могут лишить Олимпиад и чемпионатов мира

Исинбаева заявила, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации c Всемирным антидопинговым агентством (WADA). «И тогда об Олимпиаде-2020 можно забыть, а тот нейтральный статус, который был у наших олимпийцев в Пхенчхане, окажется недоступен для тех, кто хотел бы выступить в Токио», — сказала она.

По словам бывшей прыгуньи, если российская сторона не выполнит поставленные WADA условия, это станет катастрофой для отечественного спорта. Олимпийская чемпионка отметила, что в отношении России будут введены санкции, и тогда для атлетов «наступит траур».