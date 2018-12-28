Пт, 28.12.2018
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Президент РФ подписал закон, смягчающий наказание за лайки и репосты в соцсетях

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Владимир Путин.

ФОТО: Aleksey Nikolskyi / Sputnik/Scanpix

Президент России Владимир Путин подписал документ, предусматривающий частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях будут внесены поправки, предусматривающие административное наказание за разжигание расовой, национальной, религиозной и прочей вражды через интернет и СМИ в первый раз, пишет Newsru.com. В этом случае физическим лицам будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам - штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

Человек может быть привлечен к уголовной ответственности в том случае, если аналогичное деяние будет совершено повторно в течение года. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, частичная декриминализация 282-й статьи УК позволит, с одной стороны, исключить чрезмерно суровое наказание за разовую неосторожную публикацию в интернете, а с другой стороны, сохранит ответственность за проявление экстремизма в сети. Дела, которые были возбуждены до принятия этого закона, будут прекращены, а вступившие в силу приговоры пересмотрены.

В последние годы в России появлялось все больше уголовных дел, возбуждаемых по публикациям в соцсетях, в частности из-за репостов и лайков. В сентябре Верховный суд докладывал, что за три года таких дел стало на 500 больше. Причем дела стали заводить по все более абсурдным основаниям, вплоть до репоста анекдота на тему выборов, в котором некие эксперты увидели экстремизм.

По статистике, в 2017 году по делам об экстремизме в России были осуждены 783 человека (0,01% от общего количества уголовных дел). Из них 572 человека были осуждены именно по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), при этом три человека были оправданы, 83 уголовных дела прекратили, в отношении 13 человек были назначены меры медицинского характера.

Вопрос о либерализации статьи 282 УК РФ поднял депутат Госдумы Сергей Шаргунов во время июньской "Прямой линии с Путиным". Депутат заявил, что "есть некоторые исполнители, которые с особым рвением берутся за так называемый экстрим", и добавил, что имеет в виду "некоторые хостинги в социальных сетях, лайки, репосты". По словам Шаргунова, "речь идет не о прямых призывах к насилию, а просто о зачастую нелепых или резких суждениях, с чем можно не соглашаться". Путин в ответ сказал, что "не нужно доводить все до маразма и до абсурда".

К решению вопроса привлекали Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Верховный суд. Владимир Путин внес пакет поправок о репостах на рассмотрение Госдумы 3 октября. При этом суровую версию закона в 2014 году после принятия его Госдумой одобрил сам же президент.

Отметим, Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ в августе предлагал вовсе отменить часть 1 статьи 282 УК и перевести ее в разряд административных правонарушений. Авторы поправок предлагали оставить уголовное наказание только за насильственные экстремистские действия, исключив уголовное преследование за слова, "не представляющие реальной угрозы защищаемым Конституцией РФ интересам".

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