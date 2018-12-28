Норвегию потрясла смерть молодой талантливой спортсменки

"Вся наша лыжная семья оплакивает смерть Теи. Она могла стать звездой прыжков с трамплина. Ее участие в Кубке мира доказывало, как много мы в нее верим." - говорится в пресс-релизе федерации.

В пресс-релизе также говорится о том, что федерация и тренеры воздержатся от дальнейших комментариев.