Пт, 28.12.2018
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Норвегию потрясла смерть молодой талантливой спортсменки

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Норвежский союз лыжных гонок сообщил на прошлой неделе о внезапной смерти 17-летней талантливой прыгуньи с трамплина Теи Софии Клевен.

"Вся наша лыжная семья оплакивает смерть Теи. Она могла стать звездой прыжков с трамплина. Ее участие в Кубке мира доказывало, как много мы в нее верим." - говорится в пресс-релизе федерации.

В пресс-релизе также говорится о том, что федерация и тренеры воздержатся от дальнейших комментариев.

Клевен в прошлом году дебютировала в составе сбпрной Норвегии на этапах Кубка мира и прошла подготовку с олимпийской сборной страны. Мечтой девушки в этом сезоне было участие в чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

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