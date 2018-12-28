Норвегию потрясла смерть молодой талантливой спортсменки
28 декабря 2018, 8:40
Норвежский союз лыжных гонок сообщил на прошлой неделе о внезапной смерти 17-летней талантливой прыгуньи с трамплина Теи Софии Клевен.
"Вся наша лыжная семья оплакивает смерть Теи. Она могла стать звездой прыжков с трамплина. Ее участие в Кубке мира доказывало, как много мы в нее верим." - говорится в пресс-релизе федерации.
В пресс-релизе также говорится о том, что федерация и тренеры воздержатся от дальнейших комментариев.
Клевен в прошлом году дебютировала в составе сбпрной Норвегии на этапах Кубка мира и прошла подготовку с олимпийской сборной страны. Мечтой девушки в этом сезоне было участие в чемпионате мира в австрийском Зеефельде.