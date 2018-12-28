Скандал на вручении призов лучшим спортсменам: "Не нужны жителям Эстонии наши медали и успехи"

Нелис-Наукас стала лучшим тренером по версии СМИ, но болельщики и федерации выбрали других претендентов и Нелис-Наукас осталась за пределами тройки. Наукас стала лишь четвертой, проиграв Георге Крецу, Тынису Сильдару и Индреку Туститу.

Как и тренер, так и Лехис была выбрана СМИ лучшим спортсменом у женщин, но федерации предпочли Лехис Алусалу. В голосовании болельщиков Лехис уступила Алусалу, Сильдару и Анетт Контавейт, заняв также четвертое место. В общем зачете Лeхис заняла второе место, пропустив вперед Алусалу.

"Пока ЭОК не изменит систему выборов, я не буду участвовать в этом представлении. Нaродного любимца мадо выбирать отдельно. Жалко что ли дополнительных призов? Фехтовальщики выиграли пять медалей, а не получили никаких призов - это последняя капля" - пожаловалась тренер в соцсети - "Новоселов уже объявил бойкот, я - следующая. Жалею, что вообще прервала отпуск и приехала на это вручение призов."