Пт, 28.12.2018
Взгляды людей, считающих себя эстонскими националистами, могут быть диаметрально противоположными. Давид Всевиов

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Индонезии

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: SIPA/Scanpix

Подземный толчок магнитудой 5,9 произошел на северном побережье острова Новая Гвинея на территории Индонезии в 320 км восточнее города Соронг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр зафиксированного в 05:03 по Таллинну в пятницу землетрясения имел координаты -1.53 градуса южной широты и 134.09 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ