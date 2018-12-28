На Хийумаа члены волостного собрания сами себе назначили премии

На последнем в уходящем году заседании волостного собрания 20 декабря предпоследним пунктом повестки было назначение премии волостному старейшине Хийумаа и председателю волостного собрания. Находившаяся в отъезде волостная старейшина Рейли Ранд не участвовала в голосовании, а председатель волостного собрания Айвар Вийдик покинул зал заседания на время обсуждения вопроса и последующего голосования, поскольку того требует антикоррупционный закон.

На записи с заседания видно, как член оппозиции Артур Валк кричит вслед уходящему из зала председателю волостного собрания, почему премии не выплачивают всем депутатам. «Разве мы плохо работали?» - поинтересовался он. Председатель волостного собрания ответил, что вопрос, конечно, хороший, а затем сообщил, что предложение выплатить премию в 120 евро волостному старейшине и председателю волостного собрания поступило от экономической и бюджетной комиссии.

В отсутствие председателя заседание вел его заместитель Рихо Рахуоя. В это время оппозиционер Артур Валк от руки сделал поправку в законопроект о выплате премий. Согласно его предложению, премию в 120 евро должны получить все члены волостного собрания за хорошо проделанную работу.

Один из присутствовавших на заседании член волостного собрания сообщил Hiiu Leht, что при обсуждении премии депутаты так перевозбудились, что Рахуоя пришлось призвать их к порядку. По итогам голосования восемь депутатов проголосовали за внесение поправки, а оставшиеся 11 воздержались. За выплату депутатам премии проголосовали 12 человек, а шесть воздержались.