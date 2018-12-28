Дома Kalevi Panorama: ставка на качество строительства и архитектурные решения

По его словам, в этом проекте используются самые современные материалы с точки зрения теплопроводности, пожарной безопасности, экологии, позволяющие длительное время не делать капитальных ремонтов и тем самым не нарушать покоя жильцов.

Комплекс Kalevi Panorama выполнен из монолитного железобетона. Стены квартир построены из многослойных комбинированных легких блоков, которые также являются звукоизолирующими. Внешние стены – из энергосберегательных легких элементов, перекрытия – из монолитного железобетона, как и крыша, частично состоящая из стали и покрытия из рулонного материала.

«Здесь используются стекла особой крепости и шумовой изоляции. Поскольку наш архитектурный ансамбль довольно близко расположен к стадиону „Калев“, одно из условий заказа застекления стеклопакетов – их шумоизоляция, - объясняет Вячеслав Карпенко. – При закрытых окнах в квартиру не будут поступать никакие посторонние звуки. Кроме того, окна светоотражающие, что не позволит излишкам ультрафиолета проникать в дом, способствуя сильному нагреванию предметов». Речь идет об окнах с алюминиевым профилем, тройным солнцезащитным и энергосберегательным стеклопакетом. Согласно нынешним тенденциям в архитектуре, балконы не застеклены, но имеют ограждающее стекло. Монолитные железобетонные балконные плиты отделаны устойчивым к колебанию погодных условий покрытием.

ФОТО: TYCOON OÜ

Входные двери будут звукоизоляционными и противопожарными. «Двери имеют предел огнестойкости в 30 минут, по имеющимся нормам в течение этого времени на место ЧП должны приехать любые спасательные службы и вызволить жильцов из замкнутого помещения, - подчеркивает строительный директор. – В целом дом оборудован всеми системами пожаротушения, плюс в каждой комнате находятся адресные пожарные извещатели. Это означает, что спасатели будут знать не только о том, в какой квартире произошел инцидент, но и в какой комнате, что позволит оперативно реагировать на ЧП».

«Также квартиры оборудованы системами отопления, электричества, вентиляции и охлаждения. Отмечу, что отопление напольное, то есть никаких радиаторов, мешающих комфортно разместить предметы мебели в квартире т.д. К тому же система умного дома позволит регулировать в каждой комнате температуру и менять воздухообмен по желанию жильцов», - добавил он.

Требования ко всем строительным объектам в Эстонии повышаются из года в год, люди все чаще хотят жить в условиях максимального комфорта – это и стало ориентиром для принятия ряда решений при реализации проекта Kalevi Panorama, шагнувшего вперед за технологиями. «При этом ценовая категория остается средней для центра Таллинна. Таким образом, мы имеем дело с оптимальным сочетанием цены и качества», - говорит Вячеслав Карпенко.