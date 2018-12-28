Дома Kalevi Panorama: ставка на качество строительства и архитектурные решения

Соответствовать высоким требованиям клиентов и быть лучшими по соотношению цена-качество – именно такие цели ставит перед собой команда Kalevi Panorama в рамках реализации грандиозного проекта – строительства по адресу Выйстлузе, 6 в центре Таллинна трех 14-этажных жилых домов, наглядно демонстрирующих современную архитектурную целостность. За счет чего это станет возможным – рассказывает строительный директор Kalevi Panorama Residence/ Tycoon OÜ Вячеслав Карпенко.
По его словам, в этом проекте используются самые современные материалы с точки зрения теплопроводности, пожарной безопасности, экологии, позволяющие длительное время не делать капитальных ремонтов и тем самым не нарушать покоя жильцов.
Комплекс Kalevi Panorama выполнен из монолитного железобетона. Стены квартир построены из многослойных комбинированных легких блоков, которые также являются звукоизолирующими. Внешние стены – из энергосберегательных легких элементов, перекрытия – из монолитного железобетона, как и крыша, частично состоящая из стали и покрытия из рулонного материала.
«Здесь используются стекла особой крепости и шумовой изоляции. Поскольку наш архитектурный ансамбль довольно близко расположен к стадиону „Калев“, одно из условий заказа застекления стеклопакетов – их шумоизоляция, - объясняет Вячеслав Карпенко. – При закрытых окнах в квартиру не будут поступать никакие посторонние звуки. Кроме того, окна светоотражающие, что не позволит излишкам ультрафиолета проникать в дом, способствуя сильному нагреванию предметов». Речь идет об окнах с алюминиевым профилем, тройным солнцезащитным и энергосберегательным стеклопакетом. Согласно нынешним тенденциям в архитектуре, балконы не застеклены, но имеют ограждающее стекло. Монолитные железобетонные балконные плиты отделаны устойчивым к колебанию погодных условий покрытием.
Входные двери будут звукоизоляционными и противопожарными. «Двери имеют предел огнестойкости в 30 минут, по имеющимся нормам в течение этого времени на место ЧП должны приехать любые спасательные службы и вызволить жильцов из замкнутого помещения, - подчеркивает строительный директор. – В целом дом оборудован всеми системами пожаротушения, плюс в каждой комнате находятся адресные пожарные извещатели. Это означает, что спасатели будут знать не только о том, в какой квартире произошел инцидент, но и в какой комнате, что позволит оперативно реагировать на ЧП».
«Также квартиры оборудованы системами отопления, электричества, вентиляции и охлаждения. Отмечу, что отопление напольное, то есть никаких радиаторов, мешающих комфортно разместить предметы мебели в квартире т.д. К тому же система умного дома позволит регулировать в каждой комнате температуру и менять воздухообмен по желанию жильцов», - добавил он.
Требования ко всем строительным объектам в Эстонии повышаются из года в год, люди все чаще хотят жить в условиях максимального комфорта – это и стало ориентиром для принятия ряда решений при реализации проекта Kalevi Panorama, шагнувшего вперед за технологиями. «При этом ценовая категория остается средней для центра Таллинна. Таким образом, мы имеем дело с оптимальным сочетанием цены и качества», - говорит Вячеслав Карпенко.
Жилой комплекс Kalevi Panorama не лишен и архитектурных изысков. «Это ассиметричные окна и балконы, витражи и сделанная по всему фасаду декоративная подсветка, - перечисляет специалист. – Таким образом, архитектурный ансамбль будет выгодно отличаться от других строений и хорошо впишется в архитектуру Таллинна. У него будет закрытая территория с прогулочными дорожками и детской площадкой, находящейся внутри замкнутого пространства, то есть дети и их родители смогут гулять там совершенно безбоязненно и в любое время».
Там же будет организовано видеонаблюдение за детской площадкой, позволяющее родителям приглядывать за своими детьми непосредственно из квартир. На террасе, расположенной на уровне четвертого этажа, появятся зоны отдыха с лежаками и скамеечками – в жаркий летний день даже не обязательно будет ехать к морю за загаром.
Тут же, благодаря идеальному месторасположению и архитектурным решениям, открываются фантастические виды на город. «В лифтах одна стенка будет стеклянной, то есть это панорамный лифт, который будет двигаться по корпусу, открывая обзор на красоты Таллинна, - описывает строительный директор. – Отдельного внимания заслуживает и то, что три дома выстроены лесенкой и не загораживают друг друга, что позволит жильцам наслаждаться видами на Старый город, море, порт и прочее».
Вячеслав Карпенко заверяет, что Kalevi Panorama учитывает все пожелания жильцов: помимо вышеперечисленного, предусмотрены подземные гаражи, двухуровневая парковка, кладовые помещения, находящиеся в гаражной части. Верхняя парковка будет небольшой – практически вся территория дома будет пешеходной зоной с возможностью въезда только спецтранспорта, а жильцы и гости будут парковаться под землей. В пентхаусах есть возможность монтажа каминов по желанию заказчика. Там же предусмотрена возможность установки бани.
Жилой комплекс оборудован третьим независимым источником электроэнергии, это означает, что встроенный дизель-генератор предоставляет возможность автономного электропитания.
Небоскребы Kalevi Panorama, генподрядчиком которых является Tycoon OÜ, будут построены к концу 2019 года. Более подробная информация о проекте – на сайте http://kalevipanorama.ee.