После выступления Дитриха, продолжавшегося 12 минут, Путин попросил всех говорить покороче, уточнив, что иначе придется «до утра сидеть». Не понравилось президенту и предложение Дитриха о перераспределении средств на строительство дорог. Кроме того, он отчитал его за неточные данные о числе перевезенных на Дальний Восток пассажиров.

Попало на заседании и Максиму Орешкину - он оказался не в курсе проблемы с недостаточным финансированием строительства двух судов. «Вы же приехали на совещание по Дальнему Востоку, должны быть в курсе этой проблемы. Прошу вас разъяснить и доложить», - высказал недовольство Путин. Осадил президент и первого вице-премьера Антона Силуанова, который попытался заступиться за коллегу.

Дмитрий Песков

Весной этого года Путин неожиданно резко высказался о своем пресс-секретаре Дмитрии Пескове, который работает на этой должности с 2008 года. «У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» - сказал Путин в интервью NBC.

Песков позже признался журналистам, что работа с Владимиром Путиным всегда сопровождается замечаниями: «Президент - очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная».

Повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста стало главной тема лета - объявленная правительством реформа обрушила рейтинги кабинета министров и самого Владимира Путина. Сам он от инициативы дистанцировался и не комментировал ее больше месяца. А потом наконец высказался - но оказалось, что ни один из предложенных чиновниками вариантов Путину не нравится.

«Разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится. И тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И, уверяю вас, в правительстве мало таких людей, которым это нравится. Почему? Да потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан», - сказал президент.

Вскоре Путин объявил о смягчении реформы - пенсионный возраст для женщин он предложил поднять не до 63 лет, а до 60. Мужчинам возраст выхода на пенсию подняли до 65 лет. В таком виде закон и был принят осенью.

Фильм «Хантер Киллер»

В октябре в прокат вышел фильм «Хантер Киллер» с Гэри Олдманом и Джерардом Батлером. По сюжету, американский военный спасает президента России, против которого организовал заговор его же адмирал.

В России картина не сразу получила прокатное удостоверение - официально министерство культуры объясняло это тем, что прокатчики не смогли вовремя предоставить ее копию. Но 8 ноября «Хантер Киллер» все же вышел в прокат. При этом глава Минкульта Владимир Мединский назвал его «предельно глупым».

Обсудить сюжет фильма с Путиным на саммите «большой двадцатки» в Аргентине удалось журналисту Андрею Колесникову.

- Там суть в том, что президента России берут в заложники на заполярной военной базе. Этим занимается совершивший переворот министр обороны, а президента России - вас - спасает командир американской атомной подводной лодки, которая зашла на эту базу... - начал репортер.

- На нашу базу? - удивился Путин.

- На нашу, конечно, - ответил Колесников.

- Уже маловероятный сценарий. Фантастический. У нас два маленьких катера, подаренных Соединенными Штатами Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь чтобы атомная подводная лодка зашла на нашу базу. Плохой фильм! - отреагировал Путин, махнул рукой и покинул пресс-конференцию.

(На самом деле украинские катера, не сумевшие в конце ноября пройти через Керченский пролив и захваченные российскими пограничниками, были построены на Украине. США действительно дарили Киеву катера, но другие - Би-би-си).

Собственный почерк

На заседании Совета законодателей в апреле этого года Путин посетовал на собственный почерк. Во время выступлений сенаторов и депутатов президент делал какие-то пометки. Но во время выступления с ответной речью не смог понять, что написано на бумаге.

«Написал как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», - объяснился президент.

Работа ученых

На заседании президентского Совета по науке и образованию Путин рассказал о «вопиющих случаях» в работе научных учреждений. «Тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями, причем конечного результата не просматривается, - критиковал президент. - Молодые и перспективные специалисты в таких исследовательских командах не задерживаются. Или просто морально ломаются - неинтересно».

По словам Путина, в прошлом году по почти половине тем, которыми занимаются академические институты, не вышло ни одной научной работы, учтенной хотя бы в какой-то базе цитирования. «То есть получается, либо результатов нет, нет вообще, либо они никому не интересны», - сделал вывод Путин.

Идея вернуть Крым Украине

О потенциальном «возврате» Крыма, который западные страны и Украина считают аннексированной территорией, у Путина для своего фильма спросил журналист ВГТРК Андрей Кондрашов.

- Есть ли какие-то обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь? - поинтересовался он у президента.

- Вы что, с ума сошли что ли? - резко отреагировал Путин. - Нет таких обстоятельств и не будет никогда!

Алексей Навальный

Владимир Путин во время публичных выступлений никогда не называет политика Алексея Навального по имени - но иногда высказывается о его деятельности. В июне о недопуске оппозиционера на президентские выборы у Путина спросил журналист австрийского телеканала ORF. В ответ президент России сравнил Навального с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и назвал его клоуном.

«Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели? Нам, России, нужны люди с позитивной повесткой дня», - заявил Путин.

«Если человек приобретает какой‑то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется одним, двумя, тремя процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?» - продолжил российский президент.

Атлас мира

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира, - объяснил Путин. - Стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки».

Например, продолжил президент, почти вышли из оборота российские названия островов в Антарктиде: «Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит - это Бородино, что Сноу - это Малый Ярославец, а Ливингстон - на самом деле Смоленск».

Поручение создать правильный атлас получили Росреестр, министерство обороны и эксперты Русского географического общества.

Соцсети

Еще одной сфере, которая подверглась критике Путина в этом году, стали соцсети. На эту тему он высказался в августе на образовательном форуме «Машук». Президент общался с аниматорами, которые распространяют свои работы в соцсетях, и похвалил их за это.

«Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А именно позитива в соцсетях не хватает. А он в сетях нужен 100%», - сказал президент.

Хамство единороссов

О неподобающем поведении некоторых членов «Единой России» Путин заявил на съезде партии, который прошел в начале декабря. Выступая перед собравшимися, Путин с трибуны отметил, что среди единороссов «есть и такие, которые ведут себя неприлично».

«Прошу вас за этим самым тщательным образом следить, никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне: на самом верхнем и самом нижнем, муниципальном. Потому что, во-первых, это вредно для страны, это несправедливо в отношении людей и это просто опускает всю партию ниже плинтуса», - сказал Путин.

Непонятно, кого именно имел в виду президент. Один из самых громких скандалов, связанных с партией, произошел в начале ноября. Тогда свердловская чиновница Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи: «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Из политсовета регионального отделения ЕР Глацких исключили, а в конце декабря она подала в отставку.

Российская молодежь

На заседании СПЧ в декабре этого года Николай Сванидзе рассказал Путину о том, что 47% молодых людей, согласно опросу ВЦИОМа, ничего не слышали о политических репрессиях в СССР. «Тяжелое чувство возникает, конечно», - расстроено ответил президент. Оказалось, Путин считает, что большинство молодых россиян вообще плохо знакомы с историей:

«Если вы спросите у наших молодых людей, многие из них не скажут, кто был первым космонавтом. И уж точно совершенно многие будут уверены, что это был американский какой-нибудь астронавт. А если вы спросите, какое главное мемориальное кладбище в Петербурге, уверен, что в других городах, кроме самого Петербурга, точно никто ничего не скажет».

Мэр Кемерова

Мэр Кемерова Илья Середюк стал чиновником, который в 2018 году столкнулся с самой жесткой публичной критикой президента. Путин встретился с ним через два дня после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Середюк и Путин беседовали при инициативной группе горожан, которая проверяла данные о количестве погибших.

«Как же вы разрешение дали?» - бушевал Путин. Середюк объяснял, что разрешение на эксплуатацию «Зимней вишни» было выдано еще в 2014 году, когда он еще не был мэром.

«Два года не проверяли ничего! - продолжал президент. - Когда (проверка проводилась)? В 2016-м? Сейчас-то 2018-й!» Резко он отреагировал и на ремарку Середюка, что объект перепродали: «Продан он или не продан - какая разница? Безопасность должна быть обеспечена! Службы должны работать. Где эти службы?!»