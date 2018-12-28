Президент России Владимир Путин.

ФОТО: Alexander Zemlianichenko / AP/Scanpix

Неправильный атлас, неправильная молодежь, собственный пресс-секретарь и даже собственный почерк. В этом году президента России Владимира Путина много что сердило.

В конце уходящего года редакция Русской службы Би-би-си вспоминает, что рассердило, расстроило и разочаровало президента России Владимира Путина за последние 12 месяцев.

Российские министры

Часто на совещаниях Путин устраивает разнос тому или иному чиновнику.

Самым неприятным для чиновников в этом году получилось заседание Госсовета во Владивостоке - президент приехал туда накануне Восточного экономического форума, на следующий день после того, как его назначенец Андрей Тарасенко не смог в первом туре одержать победу на выборах губернатора Приморья.

Под раздачу попали сразу два министра - глава Минтранса Евгений Дитрих и руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.