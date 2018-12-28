Пт, 28.12.2018
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Месси не собирается присоединяться к Роналду

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Lionel Messi.

ФОТО: Daisuke Nakashima / ZUMAPRESS.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявив, что не хочет менять клуб. 

Ранее португалец бросил вызов Месси, предложив перейти вслед за ним в чемпионат Италии. 

«Мне не нужны перемены. Я в лучшем клубе мира. Вызовы, которые стоят передо мной, обновляются из года в год.

Мне не нужно менять команды или лигу, чтобы ставить новые цели. Я нахожусь в своем доме, в лучшем клубе в мире, нет причин что-то менять», – сказал Месси.

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