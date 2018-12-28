Месси не собирается присоединяться к Роналду
28 декабря 2018, 9:53
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявив, что не хочет менять клуб.
Ранее португалец бросил вызов Месси, предложив перейти вслед за ним в чемпионат Италии.
«Мне не нужны перемены. Я в лучшем клубе мира. Вызовы, которые стоят передо мной, обновляются из года в год.
Мне не нужно менять команды или лигу, чтобы ставить новые цели. Я нахожусь в своем доме, в лучшем клубе в мире, нет причин что-то менять», – сказал Месси.