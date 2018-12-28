Независимые кандидаты не рвутся в парламент

После восстановления независимости Эстонии интерес независимых кандидатов к участию в парламентских выборах снижался на протяжении нескольких лет, а рекордное число независимых кандидатов было на выборах в 2011 году.
В 1992 году в Рийгикогу баллотировались 25 независимых кандидатов, в 1995-м – 12, в 1999-м – 19, в 2003-м – 16, в 2007-м – 7, в 2011-м – 32, а на последних выборах в 2015 — году – 11 кандидатов, пишет rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
Советник по СМИ избирательной комиссии Кристи Кирсберг сказала, что независимые кандидаты проявляют интерес к предстоящим весной выборам: "Например, спрашивали, каков размер залога для участия в выборах, какие документы нужны, но ни один кандидат пока не подал документов".
Для многих независимых кандидатов, вероятно, препятствием является и залог, размер которого равняется минимальной месячной зарплате, без уплаты которого кандидатуру выставить нельзя.
Залог возвращается независимому кандидату или партии, если кандидат окажется избранным или получит по избирательному округу не менее половины простой квоты голосов, либо если кандидаты от партии получили в общегосударственном масштабе в общей сложности не менее 5% голосов.