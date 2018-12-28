Независимые кандидаты не рвутся в парламент

В 1992 году в Рийгикогу баллотировались 25 независимых кандидатов, в 1995-м – 12, в 1999-м – 19, в 2003-м – 16, в 2007-м – 7, в 2011-м – 32, а на последних выборах в 2015 — году – 11 кандидатов, пишет rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

Советник по СМИ избирательной комиссии Кристи Кирсберг сказала, что независимые кандидаты проявляют интерес к предстоящим весной выборам: "Например, спрашивали, каков размер залога для участия в выборах, какие документы нужны, но ни один кандидат пока не подал документов".

Для многих независимых кандидатов, вероятно, препятствием является и залог, размер которого равняется минимальной месячной зарплате, без уплаты которого кандидатуру выставить нельзя.