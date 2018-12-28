Когда стираются национальные черты

Стереть национальные четы невозможно, изменить национальный характер и уверять, что он – выдумка – глупо. Как это принято у французов? Как это принято у англичан? Как это принято у евреев? Почва для юмора и анекдота всегда реальна, и мы откликаемся на гиперболизацию, карикатуру, за которой есть некоторая устойчивая данность. Но меня всегда волнует то, что вырывается за национальные флажки, что пренебрегает ими, как явлениями не самыми существенными.

Так меня взволновал приезд в Таллинн Михаила Барышникова со стихами Иосифа Бродского в постановке Алвиса Херманиса в рамках фестиваля Городского театра «Сон в зимнюю ночь». Было бы нелепо и смешно уверять, что Херманис внес нечто сугубо латышское в постановку, а Барышников подчеркнул русско-американскую переменную в пластическом или голосовом решении, а публика сознавала разницу между юношескими стихами, написанными Бродским в России, и поздними, когда он уже практически перешел на английский. В данном случае мне вот что было важно: нет на свете большого количества людей, которые бы читали, а, главное, понимали стихи Бродского, тут мало свободно владеть родным языком, тут нужна еще привычка воспринимать стихи и воспринимать их на слух. И не те стихи, которые стали песнями, и с легкой руки композитора ушли в народ, как случилось со стихами Марины Цветаевой, когда их запела Алла Пугачева и оказалось, что великий поэт – всего лишь очаровательный песенник для эстрадной дивы. Нет, в спектакле не было ничего «легкого», а публика была эстонской. Я имею в виду не национальность, но географическую точку, в которой сошлись параллельные линии, ибо настоящее искусство – и есть их пересечение.

«Царская невеста» – входит Сталин

Петербуржец Юрий Александров – не только один из самых знаменитых и востребованных оперных режиссеров мира, он относится к числу немногих оперных постановщиков, у которого есть еще и блестящее академическое музыкальное образование, и он ставит не либретто, но музыку. Почему он, пренебрегая предложениями из десятков стран, решил сейчас приехать в Эстонию и воплотить именно на эстонской сцене оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», премьера которой состоится в конце января?

Желание подавлять человеческую личность, превращать народ в послушное стадо, держать страхом в узде – свойство надэтническое.

Действие в опере относится к царствованию Ивана Грозного, к выбору им невесты – несчастной Марфы Собакиной, загадочно угасшей после двух недель замужества; на Ивана Грозного хотел походить, как мы знаем, Иосиф Сталин, – непредсказуемое беззаконие и упоение кровью было одновременно тройкой, семеркой, тузом и пиковой дамой обоих тиранов. И все вокруг заражались жаждой убийства и отравы; темной, мрачной любовью, которая сродни пыткам.